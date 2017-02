La tempête du Titan ensevelit les Cataractes

Quoi de mieux qu’une victoire contre une des meilleures formations de la LHJMQ pour mettre un terme à une série de défaites?

Le Titan d’Acadie-Bathurst (28-20-5) a relégué aux oubliettes une séquence d’insuccès de deux rencontres avec un triomphe de 8 à 2 aux dépens des Cataractes de Shawinigan (33-14-4), vendredi soir au Centre K.-C.-Irving.

Jeffrey Truchon Viel (32e), Vladimir Kuznetsov (17e), Jordan Maher (16e), Cole Rafuse (4e), Christophe Boivin (31e), Antoine Morand (20e), Adam Holwell (4e) et Daniil Miromanov (17e) ont enfilé l’aiguille du côté des gagnants devant une foule de 1600 amateurs.

La riposte des Cataractes a été l’oeuvre de Tommy Cardinal (3e) et Dennis Yan (35e).

Il va sans dire que l’entraîneur du Titan avait le sourire facile après le match.

«Nous avions réellement bien joué contre les Sea Dogs (un revers de 3 à 2). En fait, je pense qu’on méritait la victoire. Ce match nous a donné énormément de confiance et on l’a transporté contre Shawinigan», mentionne Mario Pouliot.

Selon lui, les trois buts rapides de son club en deuxième période ont fait la différence.

«La ligne à Kuznetsov (avec Morand et Boivin) a été très bonne et on n’a pas donné grand-chose défensivement aux Cataractes. Offensivement, on a été très dangereux pendant tout le match avec au moins 20 bonnes chances de marquer.»

Si les visiteurs ont réussi à éviter la tempête en se rendant à Bathurst, ils l’ont reçue en pleine face en posant le patin sur la glace.

Les locaux n’ont pas perdu de temps pour dicter l’allure du match, alors que Vladimir Kuznetsov touchait la cible dès la troisième minute de jeu.

Mais Tommy Cardinal a gâché la fête en créant l’égalité en fin de période avec son troisième de la saison.

Ce but a semblé passé de travers dans la gorge des joueurs du Titan.

Les hommes de Mario Pouliot ont sauté sur la patinoire comme des enragés en deuxième période et la défensive des Cataractes n’a pas eu le temps de rien voir.

Jordan Maher touchait la cible dès la 25e seconde, alors que Daniil Miromanov portait la marque à 3 à 1 à 1:15.

Sur le banc des Cataractes, on semblait se demander d’où pouvait venir cette tempête inattendue.

Et ce n’était pas terminé puisque Cole Rafuse ajoutait son grain de sel une minute plus tard.

La défensive de Shawinigan ressemblait au sud de la province après les deux dernières tempêtes: immobile et ensevelie.

Sauf que les visiteurs alignent quelques marqueurs qui peuvent frapper à tout moment.

Avec cinq minutes à faire au second tiers, Dennis Yan enfilait son 35e de la campagne pour réduire l’avance du Titan à deux buts.

Les Cataractes pensaient bien retraiter au vestiaire avec ce recul de deux buts, mais Jeffrey Truchon-Viel jetait une douche d’eau froide sur leurs espoirs avec son 32e.

Il ne restait que cinq petites secondes à faire au tableau.

Antoine Morand, Christophe Boivin et Adam Holwell ont ajouté la cerise sur le gâteau en troisième pour officialiser la victoire des locaux.