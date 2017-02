Jean-François Plante se joint à un club sélect

Jean-François Plante n’a pas seulement connu une bonne saison avec ses 28 buts. Le numéro 27 a marqué l’histoire des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Rien de moins.

Le joueur québécois est devenu le premier joueur en près de 30 ans à marquer au moins 25 buts dans une saison.

Son total de 28 le place au cinquième rang de l’histoire du Bleu et Or, derrière Claude Vilgrain (35), François Bessette (31), Jean-François Boutin (31) et Éric Galarneau (30).

Il devance des gens aussi célèbres que Ronnie LeBlanc, Claude Gosselin et Dany Gauvin, trois patineurs qui ont aussi marqué la petite histoire de l’U de M avec une saison de 25 buts.

Malgré l’ampleur de son accomplissement, Plante demeure humble.

«C’est quelque chose. C’est sûr que si quelqu’un m’avait dit ça au début de l’année, je serais parti à rire. On essaie de ne pas trop y penser en cours de route, mais en même temps, c’est quelque chose d’important. C’est quelque chose dont je suis fier», avance-t-il.

Plante a bouclé la saison 2016-2017 au quatrième rang des meilleurs pointeurs, avec un dossier de 28-12=40 en 30 rencontres.

«Je n’ai pas réussi à marquer tous ces buts seuls. Les Saulnier (Allain et Alex), Pierre Durepos et tout le reste de l’équipe sont aussi responsables. C’est le genre de saison qui ne se produit pas souvent et c’est quand ça se termine que tu le réalises», mentionne celui qui a déjà marqué 52 fois en une saison dans la LHJMQ (en 2013-2014).

Le patineur de Richmond, près de Sherbrooke, précise qu’il se préparait depuis longtemps à connaître une telle saison.

«Ce n’est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cet été, je pensais déjà à connaître une bonne saison. C’est sûr qu’on veut toujours que l’équipe gagne régulièrement. Mais au plan individuel, quand Moncton est allé me chercher, c’était pour des raisons offensives.»

Et ces raisons offensives, les partisans du Bleu et Or les ont découvertes avec délice tout au long de la saison.

«Ce n’est pas que j’avais mal fait à mes deux premières saisons (10 et 11 buts), mais je trouvais que j’étais capable d’en donner plus et d’aller chercher plus de buts et plus de chances offensives. C’est vraiment l’objectif que j’avais cette année en arrivant au camp. Peu importe comment ça allait se passer, je voulais donner plus de chances de marquer à mon équipe.»

Selon lui, la confiance explique en bonne partie son rendement torrentiel.

«Je me souviens d’avoir marqué des buts alors que je ne regardais même pas le filet», confesse–t-il en riant.

«C’est une question de confiance, de momentum et de comment tu te sens sur la glace en en-dehors. À Moncton. j’ai toujours été bien entouré, que ce soit au niveau de l’école ou du hockey.»

Son entourage sur la glace cette saison, c’était deux jumeaux de Cap-Pelé…

«Ça a vraiment cliqué avec les Saulnier. On l’a vu depuis la deuxième moitié de saison l’an passé», indique Jean-François Plante.

Malgré ses succès à l’attaque, il reconnaît que la dernière campagne a été difficile à bien des égards, une saison qui s’est déroulée en montagnes russes pour les Aigles Bleus.

«C’est quelque chose que j’avais déjà vécu avec le Phoenix de Sherbrooke à 20 ans et aussi avec les MAINEiacs de Lewiston à 16 ans. Ce n’était pas quelque chose de nouveau pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce fut nécessairement plus facile», explique Plante

«Des saisons comme ça, c’est dur sur le moral parce que tu joues des bonnes parties et tu perds quand même. Sauf que ça reste bon pour l’expérience. On a grandi ensemble parce que nous avons vécu cette saison en équipe. Tout ce bagage-là que nous avons acquis, on va pouvoir l’amener avec nous dans les séries.»

Une autre saison avec le Bleu et Or

Jean-François Plante risque de se sentir bien seul en 2017-2018 à sa dernière saison avec le Bleu et Or.

Quand il regardera autour de lui, il ne verra plus Allain et Alex Saulnier, Steve Lebel ou Pierre Durepos.

«C’est certain qu’on perd des gros morceaux. Quand tu parles d’histoire, les Saulnier c’est aussi une grosse page de l’histoire des Aigles Bleus», fait-il remarquer.

«Moi, je vois ça comme une opportunité pour d’autres de prendre leur place. C’est presque impossible de faire tout ce qu’ils ont fait, mais d’autres devront en donner plus», ajoute-t-il.

Au-delà de la prochaine saison, c’est l’incertitude pour le patineur québécois.

«C’est certain que je veux continuer à jouer au hockey. Présentement, mon option numéro un, c’est la maîtrise en physiothérapie. Malheureusement, l’Université de Moncton ne l’offre pas», raconte-t-il.

Plante évoque d’ailleurs la possibilité de devenir un adversaire du Bleu et Or dans deux ans en grimaçant.

«Je sais qu’Ottawa la donne (maîtrise) et il y a aussi l’Université Dalhousie, mais on n’entrera pas dans le sujet! Pour l’instant, l’important, c’est de terminer mon baccalauréat (en kinésiologie). Quand je suis arrivé ici, c’était mon objectif de sortir avec mon diplôme», poursuit le talentueux marqueur.

Et dans l’avenir immédiat, ce sont les X-Men de l’Université St. Francis Xavier qui occupent son esprit.

«Les X-Men ont une très bonne équipe. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont troisièmes au classement. C’est certain que ce ne sera pas facile, mais je crois en nos chances», déclare-t-il avec confiance.

«Nous avons joué des bonnes parties contre eux cette saison. Si on se prépare bien et qu’on y croit, tout est certainement possible.»