Rankyn Campbell permet à Elsipogtog de rebondir

Rankyn Campbell s’est chargé presque à lui seul des JC’s de Bouctouche, dimanche soir au Centre J.-K.-Irving. Son tour du chapeau a permis aux Hawks d’Elsipogtog de signer une victoire de 5 à 2 et créer l’égalité 1-1 dans cette série 4 de 7.

L’ancien des Timberwolves de Miramichi (Ligue de hockey junior des Maritimes) et des Tigres de Victoriaville (LHJMQ) a connu tout un match avec trois buts et une passe.

Les autres buts des gagnants ont été l’oeuvre de Dawson Campbell et de Trey Lewis.

Campbell a été un joueur dominant cette saison avec 30 points en 16 rencontres, bon pour le troisième rang des meilleurs pointeurs du circuit Roger Brun.

Alex Bradley (2) a été le seul à pouvoir déjouer le gardien vainqueur, Julien Daigle.

L’attaquant Alex Noël a parlé de discipline et d’opportunisme pour expliquer la victoire d’Elsipogtog.

«Les gars étaient prêts à jouer. Je pense que nous avons une équipe pour aller loin. Tout le monde a bien joué», raconte le patineur acadien.

«La discipline fait une grosse différence et on a gagné la plupart de nos batailles à un contre un», ajoute l’ancien des Aigles Bleus.

Noël ne croit pas que son équipe soit désavantagée parce que toutes les parties sont présentées à Bouctouche.

«C’est plaisant parce qu’il y a des bonnes foules et de l’ambiance. Ça ne change pas grand-chose, on a tous les deux nos partisans.»

L’entraîneur des JC’s a reconnu que les Hawks ont semblé impossibles à stopper dimanche.

«Nous savions que ce serait une longue et difficile série. Vendredi, c’était notre soirée, et dimanche, ce fut celle des Hawks», précise Stu Cosman.

«Ils ont profité de leurs chances de marquer et ce fut difficile pour nous de jouer du hockey de rattrapage.»

Luc Williams pense que son équipe va rebondir au prochain match.

«Ils ont travaillé plus fort que nous et les bonds n’ont pas été de notre côté. C’est notre faute. Je serais surpris si la série ne va pas à au moins six parties.»

Les visiteurs ont pris les commandes de la rencontre dès le premier tiers avec deux buts sans riposte.

Rankyn Campbell a d’abord préparé le filet de son frangin Dawson, avant de déjouer lui-même le gardien des JC’s, Patrick Earle en toute fin de période.

L’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton Alex Noël a mérité une passe sur le deuxième filet des Hawks.

Rankyn Campbell allait compléter son tour du chapeau avec deux autres filets pour creuser l’avance des visiteurs à 4 à 0.

Billy Gaston a récolté une passe sur les deux derniers buts de son coéquipier.

Vendredi soir, les JC’s l’avaient emporté 4 à 2 grâce à des filets d”Alex Bradley (un doublé), Luc Williams et Craig Soke.

Brett Bernard et Chad Denny ont répliqué pour les Hawks.

Mentionnons les deux mentions d’aide pour Jesse Lymburner et Bruce Graham du côté des gagnants.

Le troisième match de cette série sera présenté lundi soir, si la température le permet bien sûr.