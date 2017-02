Une victoire sans trop forcer pour le Titan

Trois petits buts et puis s’en vont…

Le Titan d’Acadie-Bathurst (29-20-3-2) a offert sa propre version de la célèbre comptine, dimanche, dans un triomphe de 4 à 1 sur les Voltigeurs de Drummondville (21-28-0-5) devant ses partisans.

Il aura suffi d’une poussée de trois buts sans riposte dès le premier tiers pour sortir les visiteurs de la rencontre et permettre aux hommes de Mario Pouliot de signer une deuxième victoire de suite.

Christophe Boivin (32e), Félix Boivin (11e), Olivier Desjardins (4e) et Zachary Malatesta (8e) ont inscrit les buts des gagnants.

Nicolas Guay a privé Anthony Dumont-Bouchard d’un jeu blanc avec son cinquième but de la saison en toute fin de rencontre.

L’entraîneur du Titan prend les points, même s’il n’est pas du tout satisfait de la façon dont son équipe s’y est prise pour disposer des Voltigeurs.

«On n’a pas joué notre meilleur match. On a manqué de discipline avec huit pénalités et ce n’est pas de cette façon qu’on veut jouer pour se préparer pour les séries», souligne-t-il.

«Jordan Maher a joué un bon match et les défenseurs, avec (Adam) Holwell en tête, ont bien fait ça, mais on s’est compliqué la tâche et il va falloir ajuster ça pour le match de mercredi), ajoute Mario Pouliot.

Le Titan n’a pourtant pas perdu de temps pour afficher ses couleurs avec trois buts dès le premier tiers.

Et ce sont les vétérans qui ont donné le ton.

Christophe Boivin a d’abord touché la cible à mi-parcours dans la période, avant que le défenseur Zachary Malatesta ne double cette priorité avec moins de cinq minutes à jouer.

Son collègue Olivier Desjardins a fait mal aux visiteurs en déjouant Olivier Rodrigue une minute plus tard.

Son quatrième de la saison a fait très mal aux Voltigeurs, qui ont retraité au vestiaire avec un recul de 0-3.

Sauf que le gardien des visiteurs a livré toute une performance au cours du deuxième engagement pour garder son équipe dans la rencontre.

Il a effectué pas moins de 13 arrêts, dont plusieurs sur des tirs pas commodes.

Il faut d’ailleurs mentionner qu’Anthony Dumont-Bouchard était également solide comme le roc à l’autre bout de la patinoire.

Le portier du Titan avait bloqué les 24 tirs des Voltigeurs au cours des 40 premières minutes de jeu.

La famille Boivin s’est cependant chargée de creuser l’écart au début du troisième vingt.

Félix a complété un jeu préparé par Christophe pour porter l’avance du Titan à 4 à 0.

Jordan Maher récoltait une deuxième mention d’aide sur la séquence.

Nicolas Guay a ruiné le jeu blanc du gardien du Titan avec seulement 19 secondes à jouer en troisième période.