Aigles Bleus: Pierre Durepos mène le club des optimistes

Pierre Durepos a gagné partout où il est passé. Que ce soit dans le midget AAA avec les Flyers de Moncton ou avec les Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ. La dernière chose que le patineur de Shediac veut, c’est de terminer sa carrière avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton en queue de poisson.

L’équipe de Serge Bourgeois (10-17-3) s’est qualifiée pour les séries lors de son tout dernier match de la saison 2016-2017 au hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Malgré tout, l’optimisme semble de mise dans l’entourage de l’équipe en vue du duel face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier (16-12-2).

Durepos fait partie du club des optimistes.

«Ça va être une grosse série. Ils ont une bonne équipe et ils ont gagné le titre du SUA l’an passé. Mais on a quand même connu du succès contre eux cette saison (deux victoires en cinq rencontres). On sait qu’on peut les battre, mais il va falloir bien jouer», raconte le numéro 5 de l’U de M.

«On doit juste continuer à jouer comme nous l’avons fait dans les dernières parties de la saison. Notre niveau de confiance monte sans cesse et Brandon (Thibeau) joue vraiment bien devant le filet.»

Selon le défenseur acadien, c’est surtout entre les deux oreilles que ça va se jouer.

«Il faut juste qu’on pense qu’on peut gagner. Il ne faut pas qu’on arrive là en pensant qu’on est la sixième équipe au classement qui joue contre la troisième et qu’on n’a pas de chances de gagner. Il faut qu’on y croit», souligne-t-il.

Durepos en est à son dernier tour de piste dans le nid des Aigles, mais pas question de se laisser distraire par toutes les émotions qu’il va vivre dans cette série.

«J’essaie vraiment de ne pas penser que ce sont mes dernières séries. Je veux juste penser à la première période du premier match mercredi à Antigonish», affirme-t-il.

«Quand ce sera terminé, peu importe quand ça va être, on aura le temps de revenir sur la carrière. Mais pour le moment, on pense juste à gagner des matchs et aller le plus loin possible.»

L’entraîneur Serge Bourgeois respecte l’adversaire, mais pas au point d’être impressionné.

«Les X-Men ont une équipe bien équilibrée à l’attaque. C’est une équipe qui aime beaucoup utiliser ses défenseurs pour générer de l’offensive. Il faut donc s’assurer de bien jouer défensivement et ne pas donner de surnombres», analyse-t-il.

Pour espérer l’emporter, le Bleu et Or devra également bien gérer ses émotions, indique l’entraîneur.

«La discipline est encore plus importante en séries parce que les émotions sont encore plus élevées et l’enjeu également. On veut que les gars soient combatifs, mais on veut que les bâtons restent sur la glace pour ne pas donner de raisons aux arbitres de nous donner des punitions.»

Même si les chiffres favorisent les Néo-Écossais, Bourgeois affirme à qui veut l’entendre que son équipe pourrait surprendre bien des gens.

«On joue au hockey pour gagner et on pense qu’on a une chance de les battre. Depuis le début de l’année, le message ne change pas. On doit avoir le contrôle de nos émotions, de nos systèmes et croire en ce qu’on fait.»

Le premier match de cette série deux de trois sera présenté mercredi soir à Antigonish, alors que les deux équipes se retrouveront à l’aréna J.-Louis-Lévesque vendredi soir.