C’est cette année ou jamais pour deux cousines

Les cousines Hélène St-Onge et Chloé Brideau se sont rapprochées depuis qu’elles jouent ensemble chez les Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie au hockey scolaire féminin. - Gracieuseté

Après neuf années à jouer de façon récréative dans des ligues mixtes, Hélène St-Onge a pris cet automne la décision de tenter sa chance dans le hockey compétitif avec les Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie. Non seulement elle y tient déjà son bout, mais elle estime que son rêve de porter un jour les couleurs des Aigles Bleues de l’Université de Moncton n’est peut-être pas aussi fou qu’il en avait l’air il y a à peine six mois.

Hélène St-Onge, qui est une élève de 9e année, était d’abord motivée par l’idée de jouer en compagnie de sa cousine Chloé Brideau.

Cette dernière, en plus d’être la meilleure joueuse de l’équipe, occupe aussi le sommet des pointeuses de la Conférence Nord avec 25 points (6-19) en 14 duels. Hélène, elle, se retrouve au cinquième échelon avec 22 points (8-14) à son actif.

«Depuis que je suis petite que je voulais jouer avec ma cousine, raconte Hélène. Pour nous, c’était cette année ou jamais puisque Chloé est en 12e année.»

De son propre aveu, elle se doutait bien qu’elle serait en mesure de composer avec le rythme de jeu du hockey scolaire féminin. Par contre, jamais elle n’aurait cru qu’elle se retrouverait parmi les meilleures dès sa première saison.

D’autant plus qu’Hélène dit apprécier de jouer avec uniquement des filles.

«C’est la première fois que ça m’arrive et c’est vraiment différent. Disons que les conversations dans le vestiaire ne sont pas les mêmes. J’aime mieux ça. Je rêve maintenant de jouer pour les Aigles Bleues», dit-elle en riant.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’Hélène St-Onge se retrouve dans le journal puisqu’elle est une athlète accomplie.

«J’ai participé quatre fois aux Championnats canadiens de quilles et j’ai aussi représenté la Péninsule acadienne en mini-handball aux Jeux de l’Acadie. Et puis, cet automne, j’ai représenté ma polyvalente sur la scène provinciale au soccer», mentionne-t-elle.

Elle est particulièrement fière de ses quatre participations aux Nationaux de quilles.

«Je n’ai jamais gagné de médaille, mais ça reste quand même du très haut calibre de jeu, lance-t-elle. Ce sont surtout de superbes expériences de vie, en plus de me permettre de voyager. Je suis chanceuse d’avoir une mère (Mona Losier) comme la mienne qui me suit partout dans toutes mes activités. Elle est toujours là.»

Questionnée sur le talent de sa jeune cousine, Chloé Brideau confirme qu’elle possède ce qu’il faut pour connaître du succès dans le hockey.

«Pour une joueuse de 9e année, Hélène est vraiment bonne», indique Chloé qui dispute sa quatrième et dernière campagne avec les Bisons.

«C’est spécial de jouer avec elle. Ça nous a même rapprochées», confie Chloé, qui croit en ses chances de prendre part à un quatrième Championnat provincial consécutif.

Selon elle, les Bisons figurent parmi les équipes à surveiller cet hiver avec les Cavalières de Clément-Cormier de Bouctouche, les Pulamoos de Miramichi Valley High School et les Républicaines de la Cité des Jeunes d’Edmundston.

«Ce serait surtout plaisant de remporter un troisième titre provincial», ajoute Chloé Brideau.