La jolie entourloupette du Titan

À l’avant: Ryan Branch, Raphaël Fournier, Nat Bepperling (entraîneur-chef), Antoine Roy, Stéphane Doucet (entraîneur adjoint), Nicolas Doucet et Laurence Arseneau. Deuxième rangée: Nathan Duke, Rayne Scott, Didier Bard, Noah Boudreau, Dax Bepperling et Jacob Dumont. À l’arrière: Gilles Fournier (directeur technique), Joël Pitre, Kendyl Daley, Mickaël Frenette, Nicholas Colton, Zachary Poirier, Nathan Roy-Daigle et André Roy (entraîneur adjoint). Absents: Monique Boudreau (gérante) et Neil Branch (entraîneur adjoint). - Gracieuseté

C’est l’histoire d’un groupe de 17 jeunes âgés de 11 et 12 ans qui, en temps normal, portent les couleurs du Titan de Chaleur. Le temps d’un événement, et pas le moindre puisqu’il s’agit du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, ces jeunes athlètes ont troqué leur uniforme pour celui des Sea Dogs de Saint-Jean, tout en prêtant leur nom (et leurs bas) aux Lynx de la Péninsule acadienne.

Quelle entourloupette ces farouches partisans de l’équipe d’Acadie-Bathurst ont-ils réalisé pour s’afficher à Québec sous des couleurs qu’ils ont pourtant appris à détester au fil des ans?

N’ayez crainte, ça s’est fait en toute légalité.

En fait, après avoir failli dans leur quête d’obtenir le laissez-passer annuel accordé à l’organisation du Titan dans le prestigieux tournoi, les dirigeants ont appris que les Sea Dogs n’avaient toujours pas trouvé d’équipe pour les représenter.

«Nous avons simplement approché les Sea Dogs et nous leur avons demandé si nous pouvions les représenter. Voilà comment le Titan se retrouve à Québec avec les couleurs des Sea Dogs», affirme l’entraîneur Nat Bepperling.

Les Sea Dogs, donc, ont entamé leur tournoi dans la catégorie International C en encaissant un revers de 6 à 1 devant les Sieurs Desjardins de Matin, jeudi. Didier Bard avait été l’unique buteur.

Pour avoir le droit de continuer son tournoi, l’équipe devait à tout prix remporter son deuxième duel et c’est exactement ce qu’elle a fait en battant les Seigneurs de Québec Nord-Est 6 à 3. Mickaël Frenette et Nicholas Colton ont enfilé deux buts chacun, les autres allant à Antoine Roy et Nathan Roy-Daigle.

«Nous avons connu un début de saison plutôt lent dans la Ligue de hockey pee-wee AAA du Nouveau-Brunswick, mais nous jouons de bien meilleures parties depuis Noël. C’est plaisant et valorisant de constater l’évolution de chacun d’entre eux et la chimie qui les habite», indique l’entraîneur.

Les jeunes attendent maintenant avec impatience de se mesurer aux Sieurs de Trois-Rivières, mercredi, sur le coup de 20h.

D’ici là, ils se promèneront ici et là dans la capitale québécoise afin d’ajouter à la déjà longue liste de souvenirs virtuels qu’ils conserveront pour le restant de leurs jours.

«Certains jeunes ont eu la chance de croiser Simon Gagné, révèle Nat Bepperling. Quelques anciens joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst ont également pris la peine de venir les encourager, dont Alec-Jon Banville et Olivier Houle.»

«Les épinglettes sont également très sollicitées, signale l’entraîneur-chef. Certes, nos épinglettes ont le logo des Sea Dogs, mais nous avons cru bon d’y ajouter le drapeau acadien et les couleurs acadiennes.»

Quelques jeunes ont par ailleurs accepté de raconter leur moment fort jusqu’ici.

«Quand je suis entré dans le Centre Vidéotron, ç’a été le moment ultime pour moi», confie Didier Bard.

«Ce qui est vraiment agréable, c’est de rencontrer les hockeyeurs de partout», mentionne Nathan Duke.

«C’est au-delà des attentes, s’exclame Nicolas Doucet. C’est également très agréable de pouvoir échanger des épinglettes.»

Le Titan-Lynx et les Wildcats-Aigles sont déjà éliminés

Le Titan d’Acadie-Bathurst, où si vous préférez les Lynx de la Péninsule acadienne, sont déjà éliminés au tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Si les jeunes sont déçus de ne pas avoir pu remporter au moins un match, ils vont néanmoins revenir à la maison la tête haute et avec le sentiment d’avoir vécu une aventure exceptionnelle.

L’entraîneur-chef Joey Losier affirme que ses joueurs n’ont aucunement à rougir de leur performance, même si l’équipe est loin d’avoir atteint la ronde des demi-finales comme elle l’avait fait il y a un an dans la catégorie International B.

Vendredi, face au Sélect du Japon, le Titan a débuté son tournoi en encaissant un revers de 7 à 6. Les deux formations se sont toutefois échangées l’avance à de maintes reprises pendant la partie. Puis, dimanche, l’équipe a plié l’échine 4 à 2 face devant le Collège Français de Longueuil.

«Nous avons disputé des matchs serrés qui auraient pu aller d’un côté comme de l’autre», mentionne Joey Losier.

«Ça adonne aussi que nous avions cette année une équipe nettement plus petite. Mes costauds ont tous fait le saut dans le bantam», raconte-t-il.

Selon l’entraîneur, les jeunes ont particulièrement apprécié les belles rencontres au fil des jours.

«Ils ont eu entre autres l’occasion de rencontrer Scott Niedermayer, qui est à mon avis l’un des 10 meilleurs défenseurs dans l’histoire de la Ligue nationale. Ils ont aussi pu se faire prendre en photo avec Walter Gretzky, le père de Wayne», révèle-t-il.

De leur côté, les Aigles de Dieppe ont également dû plier bagages en s’inclinant 5 à 3, lundi en fin d’après-midi, contre les Bruins de Boston.

Joey Losier promet de tenter d’obtenir un autre laissez-passer pour le tournoi de 2018. Mais en attendant, les Lynx ont encore du gros hockey à jouer d’ici la fin de saison.

Après leur match hors-concours contre les Flames de Calgary, mardi, les représentants de la Péninsule acadienne seront de retour afin de se préparer pour le tournoi de zone.

«Nous voulons obtenir notre place pour le Championnat provincial et nous croyons avoir une bonne chance d’y arriver, soutient Joey Losier. Quand la saison se terminera, nos jeunes auront disputé de 65 à 70 parties cet hiver. Et nous avons remporté trois de nos cinq tournois jusqu’ici, soit ceux de Saint-Jean, Tracadie/Shippagan et Caraquet.»