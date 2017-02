CRH: le Dynamo de Kedgwick devra éviter le hockey de rattrapage

S’il veut remporter un précieux match sur la route dans sa série quart de finale, le Dynamo de Kedgwick devra éviter du hockey de rattrapage dans le domicile du Thunder de Perth-Andover.

Cette série quart de finale C du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest est égale 2-2. Chaque équipe a remporté la victoire sur sa propre patinoire jusqu’ici. Le cinquième duel sera disputé mercredi soir à Perth-Andover.

Pas moins de 60 buts ont été marqués dans les quatre premiers affrontements. Dans ces matchs à haut pointage, il y a eu un écart allant de deux à 10 buts. En saison, le Thunder a terminé au troisième rang et le Dynamo au sixième échelon.

«Le Thunder est habitué à sa surface glacée plus large tandis que nous réussissons à bien les contenir sur notre petite patinoire. Chez nous, on s’en sort bien. Mais si on veut remporter cette série, il faudra gagner une partie sur la route. Pour cela, il faudra éviter le hockey de rattrapage comme c’est arrivé dans nos deux parties à Perth-Andover. Ça nous prend un bon départ mercredi soir», a signalé l’attaquant du Dynamo, Rémi Savoie, auteur d’une fiche de quatre buts et quatre aides jusqu’ici en séries.

Selon lui, la série est très intense avec son lot de robustesse. «Sur notre patinoire, il est important de compléter nos mises en échec pour ralentir le Thunder. C’est certain que ça peut brasser plus en fin de rencontre quand une équipe essaie de jouer dans la tête de l’autre», a ajouté le numéro 6 du Dynamo.

Ayant atteint la finale lors de deux dernières campagnes, le Thunder espère franchir un pas de plus cette saison. L’attaquant Dylan Desmeules reconnaît que les deux patinoires offrent un style de jeu différent.

«Jusqu’à présent, la série est excitante. Même si c’est 2-2, nous n’avons pas d’ajustements à faire à domicile. Il est important pour nous de prendre possession de la rondelle et de dicter le rythme du match. Plus nous réussirons, plus nous aurons des opportunités de marquer», a mentionné le vétéran du Thunder, Dylan Desmeules (1-6-7).

Selon lui, il fallait s’attendre encore à des matchs à haut pointage dans cette série.

«Nous sommes deux équipes qui se ressemblent et qui ont beaucoup de punch à l’attaque. Et ça se reflète jusqu’ici dans la série», a poursuivi Desmeules.

Le sixième duel sera disputé vendredi soir à Kedgwick. Pendant ce temps, les Ambassadeurs de Saint-Jacques, qui feront face à l’élimination, accueilleront les Castors de Saint-Quentin qui mènent 3-1 la série quart de finale D.