Un 21e revers de suite aux Wildcats, gracieuseté du Titan

Une autre défaite qui fait mal…

Le deuxième but du match de Daniil Miromanov en début de troisième période a mené le Titan d’Acadie-Bathurst à une victoire de 4 à 3 du Titan d’Acadie-Bathurst sur les Wildcats de Moncton, mercredi soir au Colisée.

Vladimir Kuznetsov (18e), Daniil Miromanov (18e et 19e) et Christophe Boivin (33e) ont réussi les buts des gagnants (30-20-5).

La riposte des Wildcats (13-38-3) a été l’oeuvre de Julien Tessier (6e), Mika Cyr (9e) et Anthony Wojcik (2e).

Pour Moncton, il s’agissait d’une 21e défaite de suite.

Malgré la victoire, l’entraîneur Mario Pouliot n’avait pas le goût de festoyer.

«C’est une équipe qui travaille excessivement fort et qui a énormément de vitesse. Ils sont capables de provoquer des choses», a-t-il mentionné après la rencontre.

«On s’attendait peut-être à un match facile au début. On a eu à travailler fort. On a fait face à de l’adversité. Après la deuxième période, il a juste fallu mettre notre frustration de côté et d’y aller de deuxièmes et troisièmes efforts», ajoute le pilote du Titan.

De son côté, Darren Rumble a louangé le travail de ses patineurs, malgré la défaite.

«Je ne vais jamais dans le vestiaire après une défaite, mais ce soir, ils méritaient d’entendre que j’ai aimé leur effort», explique l’entraîneur des Wildcats.

Selon lui, le match s’est joué au début de la troisième période, alors que son équipe menait 2 à 1.

«Ce soir, ils m’ont donné l’effort que je leur demandais. On est si près d’une victoire. Ce soir (mercredi), c’est 90 secondes qui ont faire la différence entre une victoire et une défaite. Mais les gars montrent une amélioration constante. Ils savent maintenant ce que j’attends d’eux.»

Mathew Waite semblait en grande forme en première période. Le gardien des Wildcats a réalisé plusieurs bons arrêts pour garder son équipe dans la rencontre.

Il a notamment volé son ancien coéquipier Zachary Malatesta, qui s’était présenté seul devant lui en désavantage numérique.

Il faut dire qu’Anthony Dumont-Bouchard n’avait rien à envier à son homologue. Le gardien du Titan a étendu la jambière pour voler un but à Logan Johnston, laissé complètement seul devant lui.

Quelques minutes plus tard, Julien Tessier s’échappait, mais encore une fois, le gardien québécois a dit non. Sauf que le joueur des Wildcats allait avoir sa revanche au milieu du deuxième tiers durant une supériorité numérique.

Tessier a logé un tir du poignet au-dessus de la mitaine du gardien du Titan pour donner l’avance à son équipe. Alex Simic et Duncan MacIntyre ont aussi participé au but.

Pas si vite, a dit Daniil Miromanov!

Le Russe a habilement déjoué Waite d’une feinte du revers pour relancer le débat moins de trois minutes plus tard.

Anthony Wojcik a toutefois riposté alors que les partisans du Titan célébraient encore dans les gradins pour replacer les locaux en avant.

Mais Christophe Boivin a surpris la défensive des Wildcats en début de troisième pour ramener tout le monde à la case départ. Daniil Miromanov replaçait le Titan en avant et Vladimir Kuznetsov a placé la cerise sur le gâteau quelques minutes plus tard.

Mika Cyr a bien tenté d’amorcer une remontée, mais la défensive du Titan a refusé de collaborer.