Aigles Bleues: Karine Roy veut faire durer le plaisir

Karine Roy veut faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Celle qui en est à ses derniers coups de patin avec les Aigles Bleues de l’Université de Moncton n’est pas du tout pressée de les accrocher au clou de la retraite. La capitaine a donc l’intention de passer à travers des Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard lors du premier tour éliminatoire.

Le défi est imposant puisque l’équipe de Denis Ross a perdu ses quatre duels face aux Insulaires cette saison, des échecs de 2 à 1 (en fusillade), 1 à 0 (en prolongation), 4 à 2 et 2 à 1.

La bonne nouvelle, c’est que le Bleu et Or n’a concédé que sept buts à son adversaire en temps réglementaire cette saison.

La mauvaise, c’est que les filles de l’U de M n’ont déjoué Marie-Soleil Deschênes qu’à quatre reprises…

Plusieurs n’hésitent d’ailleurs pas à reconnaître que la gardienne québécoise semble posséder un bail à long terme dans la tête des attaquantes des Aigles Bleues.

«Le pire de la job, ça va être d’essayer de marquer des buts contre leur gardienne», mentionne Karine Roy.

«Pour le reste, ça devrait bien aller. Nous avons vraiment bien appliqué les systèmes de jeu lors des deux dernières parties (des victoires de 4 à 1 contre l’Université Mount Allison et de 2 à 0 face à l’Université St. Thomas). Le plus gros, ça va être de la mettre dedans.»

Mais comment expulser la résidante permanente de la caboche de ses coéquipières?

«Chaque fois qu’on va avoir la chance, il va falloir tirer sur elle. On devra mettre du trafic devant le filet et prendre les retours», avance la patineuse de Nigadoo.

Malgré tout, Karine Roy affirme que son équipe peut passer à travers des Panthers.

«Nous avons raté des belles chances dans toutes les parties contre elles cette saison. Il faudra saisir ces chances-là et ça devrait bien se passer. Si on joue bien, je pense qu’on a une coche sur les Panthers», poursuit l’athlète âgée de 25 ans.

Katryne Villeneuve croit aussi aux chances du Bleu et Or.

«On a regardé son dernier match et quand elle ne voit pas le tir, la rondelle entre dans le filet. On devra mettre donc des filles devant le filet, parce que si elle voit le lancer, elle va l’arrêter», raconte le 96 de l’U de M.

«Nous avons joué des bonnes parties en fin de saison et je pense qu’on va rentrer en séries la tête haute. Je pense que les filles ont réalisé que nous avons une équipe qui peut se rendre loin. On sait qu’on peut battre n’importe qui», avance la Franco-Ontarienne.

L’entraîneur Denis Ross s’attend à des parties serrées.

«Les Panthers, c’est une équipe qui fonce beaucoup au filet. Il faudra que nos gardiennes limitent les retours et nos arrières vont devoir nettoyer le devant de leur filet et l’enclave. Elles marquent la plupart de leurs buts en récupérant ces rondelles perdues», explique-t-il.

«Il ne faudra pas faire trop d’erreurs et ne pas manquer nos chances. Je sais que si on joue le hockey qu’on est capable de jouer, on a de très bonnes chances de remporter la série», ajoute-t-il.

La série devrait débuter jeudi à Charlottetown, mais une autre tempête hivernale pourrait venir déranger les plans de tout le monde.

Le match à Moncton devrait avoir lieu samedi soir dans le nid des Aigles.