Les Aigles Bleus ont déjà le dos au mur

Une série deux de trois ne pardonne presque pas. Une seule défaite et l’équipe a déjà le dos au mur. Comme le sont exactement les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Une poussée de deux buts en l’espace de deux minutes au deuxième tiers a permis aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier de signer une victoire de 6 à 2 sur le Bleu et Or, mercredi soir, à Antigonish.

Les Néo-Écossais prenaient du même coup une avance de 1-0 dans cette série quart de finale deux de trois au hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Cole MacDonald, Bryson Ciafrone, Kristoff Kontos, Nathan Pancel et Eric Locke (un doublé) ont réussi les filets des gagnants.

Allain Saulnier et Steve Lebel ont riposté dans une cause perdante du côté de l’U de M.

Pendant plus de 55 minutes, le Bleu et Or jouait pourtant un bon match, selon l’entraîneur-chef Serge Bourgeois. Mais après un but dans un filet désert qui portait la marque à 5 à 2, il n’a pas du tout aimé voir quelques-uns de ses joueurs baisser les bras et donner le sixième but avant le son final de la sirène.

«Je ne suis pas vraiment content, a-t-il lâché d’une voix éteinte. Nous allons devoir ajuster certaines choses avant le match de vendredi.»

Pour le reste, le pilote a apprécié le travail de sa troupe qui a dirigé 35 tirs sur le filet de Chase Marchand, soit cinq de plus que ce que les X-Men ont pu envoyer contre Brandon Thibeau.

«Après plus de 50 minutes, nous avions joué aussi bien qu’eux. Nous avons lancé plus souvent, notre avantage numérique a été très bon (2 en 4) et notre désavantage aussi, même si nous avons accordé deux buts. Nous avons fait ce qui était nécessaire pour nous donner une chance de gagner», a signalé l’entraîneur.

Les visiteurs n’ont pas pris de temps pour prendre le contrôle du match, alors que Bryson Ciafrone déjouait Brandon Thibeau d’un bon tir du poignet dès la cinquième minute de jeu.

Mais le Bleu et Or n’avait pas l’intention de baisser les bras.

Quatre minutes plus tard, Allain Saulnier sautait sur un retour du tir de la pointe de Danick Émond pour créer l’égalité 1 à 1.

Sauf que le toit de l’aréna est tombé sur les Aigles Bleus en deuxième période.

Eric Locke a d’abord profité d’une double supériorité numérique pour toucher la cible, avant que Cole MacDonald ne porte la marque à 3 à 1 sur un tir imparable.

Le temps de le dire, le Bleu et Or se trouvait devant une véritable montagne.

Nathan Pancel a officialisé la victoire des locaux.

Les Aigles Bleus feront face à l’élimination vendredi soir dans leur nid. Si un troisième et ultime duel est nécessaire, il est programmé pour dimanche, à Antigonish.

«On s’en va à la maison où l’on joue bien. Ce soir (mercredi), StFX a pu mettre ses meilleurs joueurs sur la patinoire au bon moment. Vendredi, nous pourrons le faire. Nous devrons nous assurer de faire un meilleur travail sur des petites choses à la maison», espère Bourgeois.

Avec la participation du journaliste Réal Fradette