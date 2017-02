L’élite provinciale de gymnastique rythmique à Shippagan samedi

Le club Voltige de la Péninsule acadienne accueillera l’élite provinciale de la gymnastique rythmique à l’école l’Envolée de Shippagan, samedi, pour la compétition de sélection en vue des Championnats de l’Est canadien qui seront présentés à Markham, en Ontario, du 21 au 24 avril.

Trente-trois gymnastes en provenance des clubs Kristal de Grand-Sault, Reflet de Saint-Quentin, Élégance d’Edmundston, Extenso de Dieppe et Voltige de la Péninsule acadienne seront sur place.

L’objectif de ces athlètes, dont sept sont de niveau national, est évidemment de se tailler une place au sein de l’équipe provinciale.

Pour y arriver, chacune des filles doit atteindre un certain pointage en plus de démontrer qu’elles seront en mesure de compétitionner sous pression aux Championnats de l’Est canadien.

Le club Voltige sera représenté par cinq filles, soit les soeurs Maïka (6B) et Lori Li Blanchard (3B), de Petite-Lamèque, Annabelle Haché (4B) et Joline Robichaud, de Pointe-Brûlé, et Anna-Maude Haché, de Lamèque.

Les soeurs Blanchard et Annabelle Haché concourront sur le plan individuel. Toutefois, Annabelle Haché fera également partie de l’équipe de niveau 4 complétée de sa cousine Anna-Maude et Jolie Robichaud.

L’événement débutera à 9h30 avec les cérémonies d’ouverture. Le tout devrait se terminer aux environs de 17h et sera suivi du dévoilement de l’équipe provinciale.

Deux autres compétitions d’importance seront toutefois présentées avant les Championnats de l’Est canadien. Il s’agit des Championnats provinciaux (10-12 mars) et des Championnats de l’Atlantique (7-9 avril) qui auront lieu respectivement à Fredericton et à Grand-Sault.