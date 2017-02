Senior Nord-Est: JC’s et Hawks reprennent les hostilités

La dernière tempête ayant forcé l’annulation du match de lundi, c’est finalement jeudi soir que les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog reprendront les hostilités au Centre J.-K.-Irving. Et comme prévu, tout semble indiquer que cette série quart de finale sera longue et ardue.

Les JC’s ont remporté le premier duel 4 à 2, vendredi, puis ont vu les Hawks rebondir de belle façon avec un gain de 5 à 2, dimanche. Le dangereux Rankyn Campbell a alors animé le spectacle avec une performance de trois buts et une passe.

«Nous avons joué avec intelligence et beaucoup de discipline dans le deuxième match», estime le défenseur Chad Denny.

«Ça donne toujours de bons matchs contre les JC’s et nous aimons jouer dans le Centre J.-K.-Irving. Nous serons prêts pour le troisième duel et le plan est de jouer de la même façon que nous l’avons fait dimanche», révèle le défenseur étoile des Hawks.

Dans le camp des JC’s, il ne fait aucun doute que l’équipe n’a pas su poursuivre le travail accompli lors du premier duel.

«Nous étions plus attentifs aux moindres petits détails dans le premier match, soutient Matt Shannon. Malheureusement, nous nous en sommes éloignés dimanche et nous avons vu que contre une équipe comme les Hawks ça coûte cher.»

«Nous sommes dans les séries et il faut s’assurer de travailler et d’accepter de payer le prix pour gagner des matchs», indique-t-il.

«Nous étions nettement plus affamés vendredi, mentionne Alex Bradley. Nous terminions nos mises en échec, nous bloquions des tirs et nous acceptions de nous faire frapper pour compléter un jeu. Sans oublier que notre gardien a effectué des gros arrêts et que l’équipe a bien joué en défensive.»

«Dimanche, les Hawks étaient prêts à jouer un gros match dès le départ. Ils ont travaillé fort et ils ont clairement démontré que nous allions devoir jouer beaucoup mieux pour gagner. C’est un match important jeudi soir et aucune des deux équipes ne veut se retrouver de l’arrière dans la série, particulièrement nous. Nous avons le privilège de jouer dans notre aréna et c’est à nous d’en profiter, ne serait-ce pour nos partisans qui viennent nous encourager. Nous serons prêts», assure Bradley.

Une chose est certaine, les JC’s devront s’assurer d’avoir à l’oeil la bougie d’allumage des Hawks, Rankyn Campbell. C’est d’ailleurs l’intention des locaux.

«Rankyn est un excellent joueur de hockey et c’est à nous d’être prudent quand il est sur la glace. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner autant d’espace à un joueur aussi créatif», affirme Bradley.

«Nous lui avons donné trop d’espace dans le dernier match et comme Campbell est très rapide il en a profité. Nous devrons lui fermer la route et aussi mettre plus de pression sur leurs défenseurs afin de provoquer des erreurs de leur part. Jeudi soir, l’objectif est de reprendre le momentum de la série», ajoute quant à lui Shannon.

Le mot de la fin appartient au gardien des Hawks, Julien Daigle.

«C’est incroyable de voir Rankyn mettre autant de coeur à l’ouvrage dans un match. En même temps, les JC’s feraient une erreur en se concentrant trop sur Rankyn. Il n’est pas le seul bon joueur offensif dans notre équipe», souligne Daigle avec justesse.

La partie débute à 20h.