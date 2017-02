Le temps a passé vite pour Jean-Philippe Levesque

Favori de la compétion, l'athlète Québécois Gaétan Beaulieu a remporté mercredi l'épreuve du 10 km classique et lundi à celle du 20 km. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Le Championnat canadien de ski de fond des Maîtres va bon train au Club Les Aventuriers de Charlo.

Les quelque 80 participants, hommes et femmes, ont pris d’assaut les pistes du club restigouchois mercredi pour la deuxième épreuve de la semaine, celle du 10 km style classique.

«Les conditions sont tout simplement excellentes jusqu’à présent. On n’a vraiment pas à se plaindre», a noté le président du comité organisateur, Isaac Breau, rencontré en vitesse sur le site entre deux départs.

C’est sans grande surprise le Québécois Gaétan Beaulieu – favori selon plusieurs pour remporter chacune des épreuves – a été le plus rapide lors du 10 km, toutes catégories confondues, exploit qu’il avait également réalisé lundi lors du 20 km classique.

«C’est un vrai parcours de Maîtres et les conditions sont extraordinaires», a-t-il confié, faisant du coup écho aux observations de M. Breau.

Le Championnat canadien de ski de fond des Maîtres s’adresse à une clientèle d’athlètes âgés de plus de 30 ans. À 79 ans, Jean-Yves Babin, de Lévis, est le plus âgé du lot. C’est d’ailleurs la deuxième fois qu’il participe au Championnat des Maîtres de Charlo (le premier ayant eu lieu en 2001). Qualifié pour le groupe des 79 ans et plus, il a toutefois préféré s’inscrire dans une catégorie d’âge inférieure.

«Je me suis baissé d’un cran parce que j’aurais été seul participant, ce qui rend l’aspect compétition un peu moins intéressant. Si je dois gagner une médaille, je veux la mériter, pas la recevoir par défaut», explique le fondeur.

Et il n’a pas eu à regretter son choix. Lundi à l’épreuve du 20 km, il a terminé au premier rang de sa catégorie avec sept minutes d’avance sur son plus proche rival.

«Et aujourd’hui, je suis second. Je me suis fait avoir par un plus jeune», lance-t-il en riant, cette performance étant loin de le décourager. Il compte d’ailleurs toujours participer l’an prochain – à 80 ans – aux Championnats mondiaux de ski de fond des Maîtres qui auront lieu aux États-Unis (Minnesota).

Complètement à l’autre bout du spectre, le plus jeune participant n’a, lui, que 31 ans. Il s’agit de Jean-Philippe Levesque, un athlète du coin. En fait, plus qu’un simple participant, il s’agit également du président du Club Les Aventuriers. Il est le premier Néo-Brunswickois à avoir franchi le fil d’arrivée.

Si aujourd’hui il est éligible aux compétitions de Maîtres, il se rappelle bien avoir foulé ce même parcours il y a de cela exactement 14 ans alors qu’il représentait la province lors des Jeux d’hiver du Canada 2003 Bathurst-Campbellton.

«Le temps passe vraiment vite. Ce n’est rien pour me rajeunir», dit-il en riant.

Celui-ci avait alors connu des performances, de son propre aveu, acceptables, mais pas extraordinaires.

«J’avais connu de meilleurs résultats lors de la compétition nationale qui avait eu lieu ici en 2007», se rappelle-t-il.

Jean-Philippe a conclu sa journée de mercredi avec le troisième meilleur temps chez les hommes, un résultat plus qu’honorable pour celui qui avoue s’être un peu laissé aller au cours des dernières années avant de se reprendre en main.

Ce qu’il retient du Championnat jusqu’à présent? «Ce que j’ai surtout apprécié, c’est la piste. Étant du club, je ski ici presque tous les jours alors je connais pratiquement par cœur toutes les pistes. Toutefois, pour les Championnats, on a changé les configurations du parcours. C’est rafraîchissant», indique-t-il.

À titre de président du club, celui-ci est ravi du déroulement de la compétition. «Ce que je trouve intéressant, c’est qu’on a un groupe de gens qui se montrent toujours intéressés à organiser des compétitions d’envergure ici. Ils ont développé une certaine expertise et nous, on a les infrastructures parfaites pour cela. Ça apporte des gens ici et virer l’économie locale, mais aussi ça fait rayonner notre club un peu partout au pays», dit-il. n

En médaillon, Jean-Philippe Levesque. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Un paralympien parmi les fondeurs

Un visage connu figurait sur la ligne de départ mercredi dans le cadre des compétitions du 10 km classique, soit celui du paralympien Louis Fortin, de Fredericton.

Il faut préciser qu’il n’y a pas de catégorie paranordique dans le championnat.

«En fait, je suis même le seul athlète de cette catégorie dans l’est du Canada», explique l’athlète.

Comme il ne veut pas perdre la main, il prend toutefois part aux compétitions conventionnelles, comme celle des Maîtres.

«Je n’y participe pas dans le but de gagner, mais plutôt pour de fins d’entraînement. Être en mode course, avec des participants autour de soi, c’est idéal pour moi», exprime-t-il.

L’entraînement que lui offre le Championnat canadien de ski de fond des Maîtres de Charlo lui sera notamment bénéfique pour sa prochaine compétition d’envergure, soit la Coupe du monde qui doit avoir lieu en Corée du Sud en mars.

Pour ce qui est de sa performance de mercredi à Charlo, l’athlète estime avoir livré une bonne performance, terminant en milieu de peloton avec un temps de 41m16s. L’Acadien sera de retour sur la ligne de départ samedi pour l’épreuve du 20 km style libre.

«J’ai ciblé ces deux courses précisément parce que ce sera les distances et les mêmes disciplines que je prévois effectuer en Corée du Sud. Ça me donne donc une bonne idée de ma condition, et jusqu’ici, je suis satisfait», exprime-t-il.