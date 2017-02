Brent Daborn, un vrai de vrai fan des Wildcats

Brent Daborn est un vrai de vrai. Gagne ou perd, il est toujours là pour encourager son équipe favorite. Même quand les Wildcats de Moncton se font lessiver et qu’on pourrait entendre une mouche voler dans le Colisée, on peut toujours entendre des cris d’encouragement en provenance de la section 13 à l’autre bout de l’aréna. Après tout, ça prend bien plus que quelques petites défaites pour décourager le jeune homme âgé de 20 ans.

À quelques minutes du début du match contre le Titan d’Acadie-Bathurst, Brent se promène dans son fauteuil roulant et répète à qui veut l’entendre que ses favoris vont l’emporter 7 à 2 et mettre un terme à leur séquence de 20 défaites de suite.

Il croit à ce point dans ses Wildcats.

«Si on veut remporter un championnat, on doit rebâtir notre équipe. Ça va prendre cette saison et probablement la prochaine pour y arriver. Je suis patient, mais ce n’est pas du tout facile», raconte-t-il.

Quand on lui demande comment il accepte de voir son équipe favorite perdre autant de parties cette saison, il répond par une grimace.

«C’est une question très difficile à répondre. J’ai de la difficulté à m’endormir chaque soir. J’imagine que je suis un vrai partisan», souligne-t-il en haussant les épaules.

Comme plusieurs partisans de l’équipe, il dit vivre un véritable calvaire depuis Noël.

«Je ne voulais pas voir Cam Askew, Adam Holwell, Zachary Malatesta ou Manuel Weiderer quitter Moncton. Mais je comprends», poursuit-il en baissant la tête.

C’est en 2006 qu’il est devenu un mordu des Wildcats.

Le jeune alors âgé de 9 ans découvrait une équipe qui aspirait à la Coupe Memorial et son joueur vedette Luc Bourdon.

«Quand il s’est fracturé la cheville, ça m’a attiré vers les Wildcats. J’ai apprécié son courage et j’ai commencé à suivre l’équipe à partie de ce moment», raconte Brent Daborn.

Le jeune homme originaire de Moncton est lui-même un exemple de courage et de détermination.

Atteint de paralysie cérébrale, il se bat tous les jours pour mener une vie normale.

«Je suis une personne qui n’abandonne jamais. Je ne suis pas un lâcheur et je n’abandonnerai jamais mon équipe», déclare-t-il avec conviction.

Quand on lui demande qui est son joueur favori dans toute l’histoire des Wildcats, sa réponse vient sans hésitation.

«Philip Danault. Parce qu’il joue avec mes Canadiens de Montréal. Je dois donc y aller avec lui», lance Brent Daborn en riant de bon coeur.

Les joueurs lui rendent bien sa passion puisqu’il fait pratiquement partie de l’équipe.

Ils le connaissent tous par son nom et viennent régulièrement faire un brin de jasette avec lui avant et après les parties.

Il est également resté en contact avec plusieurs anciens joueurs des Wildcats au fil des ans, dont Dmitrij Jaskin, David Savard, Corey Crawford et Ivan Barbashev.

«Ils ne sont plus mes amis quand ils jouent contre mes Canadiens», s’empresse-t-il de préciser.

«Même dans cette ligue (LHJMQ), quand ils jouent contre mon équipe, ce ne sont plus des amis. Je veux gagner à tout prix.»

Malgré les déboires de son équipe, le partisan numéro un affirme que ses Wildcats vont éventuellement remporter une première Coupe Memorial.

«On va amorcer notre poussée la saison prochaine. Je sais que monsieur Irving est un homme fier et il veut gagner. Si ce n’était pas de lui, on ne serait pas ici en train d’encourager les Wildcats.»

Et si les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite?

«Même s’ils perdent, je ne serai jamais très loin. Ils ne se débarrasseront pas de moi aussi facilement!»

Trois périodes plus tard, le Titan d’Acadie-Bathurst signait une victoire de 4 à 3.

Pas le 7 à 2 qu’il avait prévu, mais au moins un pas dans la bonne direction…