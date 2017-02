C’est déjà fini pour les Aigles Bleus

C’est par une belle soirée froide de février, le 17 pour être précis, que la saison 2016-2017 des Aigles Bleus de l’Université de Moncton s’est terminée. Pour Patrick Huard, Pierre Durepos, Steve Lebel, Allain et Alex Saulnier, c’est leur voyage dans le SUA qui prenait fin.

Pendant que les joueurs de la plupart des ligues à travers l’Amérique se préparent fébrilement aux séries éliminatoires, les patineurs de l’U de M accrochent déjà leurs patins et leur équipement sur un gros clou du sous-sol pour la période estivale.

La défaite fait encore plus mal du fait que les hommes de Serge Bourgeois ont joué un bon match.

Mais les X-Men de l’Université St. Francis Xavier étaient trop forts et sont repartis avec une victoire de 4 à 3.

Les Néo-Écossais remportent du même coup les grands honneurs de cette série 2-0 et poursuivent leurs parcours.

Pour les joueurs des Aigles Bleus, l’heure est aux adieux.

Allain Saulnier avait d’ailleurs la mine basse après la rencontre.

Il avait peine à réaliser qu’il retirait son équipement pour la dernière fois.

«On aurait voulu contribuer plus, mais au bout du compte, je peux dire que j’ai tout donné cette saison», indique le cocapitaine.

Son frère Alex prenait aussi une partie du blâme.

«Il nous manquait la production des gros joueurs. On a toujours contribué plusieurs buts chaque match. C’est sûr qu’on a été surveillé de proche tout le match, mais on n’a pas non plus eu les bonds de notre côté», précise-t-il.

Pierre Durepos en est un autre qui effectuait un dernier tour de piste dans l’uniforme bleu et or.

«C’est décevant de perdre comme ça parce que nous avons donné tout ce que nous avions. C’est une série qui aurait pu aller d’un bord comme de l’autre. Le match vient juste de finir et je ne le réalise pas encore», mentionne-t-il.

C’était aussi le dernier match de Steve Lebel dans le circuit universitaire.

«On a eu un relâchement au niveau de la discipline et ça a fait une grosse différence dans le match. On est tombé dans le panneau et ça nous a couté notre saison.»

L’entraîneur Serge Bourgeois a quand même apprécié l’effort de ses joueurs dans la défaite.

«Les buts en désavantage numérique font plus mal que les buts en avantage numérique», souligne-t-il, faisant allusion au deuxième but des visiteurs.

«Mais donnons leur crédit. Ils ont une bonne équipe et ils ont trouvé une façon d’aller chercher la victoire.»

Sam Studnicka a fait très mal aux locaux avec son but en désavantage numérique, alors que le Bleu et Or avait le vent dans les voiles en deuxième période.

Pour le Bleu et Or, ce fut le début de la fin.

Craig Dunnick, Bryson Cianfrone et Adam Stevens ont réussi les autres filets des gagnants.

Marc-Anthony Therrien, Pierre Durepos et Carl Marois ont répliqué pour l’U de M.

Le défenseur Samuel Roussy a fourni deux mentions d’aide dans la défaite.

Deux des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe, les jumeaux Allain et Alex Saulnier, ont mis un point final à leur carrière en étant écartés de la feuille de pointage.