La glissade des Wildcats semble interminable…

Quand s’arrêtera la glissade? Plusieurs pensent que la séquence de défaites consécutives des Wildcats de Moncton prendra fin le 18 mars, après leur dernier match de la saison 2016-2017. Quoi qu’il en soit, la série noire a atteint 22, vendredi soir, dans un revers de 11 à 4 face aux Islanders de Charlottetown.

Jean-Sébastien Taillefer (2e), Alex Dostie (22e), Gregor MacLeod (5e), Kameron Keilly (30e) Filip Chlapik (30e), Daniel Sprong (14e, 15e et 16e) et Keith Getson (12e, 13e et 14e) ont causé les dommages du côté des Islanders (36-16-3-0).

Derek Dicaire (3e), Mika Cyr (10e), Adam Capanelli (5e) et Anthony Wojcik (3e) ont riposté pour les Wildcats (13-39-2-1) dans une cause perdante.

«Nous avons joué une excellente première période, mais nous avons écopé de trop de pénalités en deuxième période», souligne l’entraîneur Darren Rumble.

«On ne peut pas se permettre de faire ça contre une des meilleures attaques de la ligue et ils nous l’ont fait payer», ajoute-t-il.

Comme c’est devenu la règle depuis plusieurs semaines, les visiteurs n’ont pas perdu de temps pour prendre les devants.

Jean-Sébastien Taillefer a touché la cible dès la cinquième minute de jeu avec son deuxième de la campagne.

Pour les Wildcats, ça voulait dire encore du hockey de rattrapage.

Sauf que Derek Dicaire et Adam Capanelli se sont assurés de retraiter au vestiaire avec une égalité de 2 à 2.

Scénario identique en deuxième période, alors qu’Alex Dostie touchait la cible après seulement 12 petites secondes de jeu.

Chassez le naturel…

Une chance qu’Anthony Wojcik faisait 3 à 3 une minute plus tard.

Mais il n’en fallait pas plus que le naturel ne revienne au gros galop, sous la forme de Filip Chlapik et de Daniel Sprong.

Le temps de le dire, c’était 5 à 3.

Ceux qui croyaient qu’une remontée était possible ont rapidement déchanté quand ils ont vu Keith Getson et Daniel Sprong compléter leur tour du chapeau en troisième période.