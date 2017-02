Un horaire favorable aux Aigles Bleues?

C’est fou comme les choses peuvent changer rapidement au hockey, surtout quand on habite dans le sud-est du Nouveau-Brunswick!

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton se préparaient fébrilement à amorcer leur série deux de trois face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown jeudi soir, mais hop, deux tempêtes plus tard, tout ce beau monde a maintenant rendez-vous dans le nid des Aigles pour lancer la série.

Selon le nouvel horaire, la première rencontre sera présentée à l’aréna J.-Louis-Lévesque samedi à 14h.

Comme les Panthers devaient avoir l’avantage de la patinoire, les rencontres deux et trois seront présentées à Charlottetown, dimanche et, si nécessaire, mardi.

Malgré ces derniers développements, les joueuses du Bleu et Or affirment que tout ce branle-bas de combat au niveau du calendrier ne change absolument rien dans leur préparation. En fait, certaines parlent même d’un petit avantage.

«On ne se le cachera pas, je pense que c’est un petit avantage pour nous. On commence à la maison et on n’a pas de route à faire. Pas besoin de se lever trop tôt et on sera dans notre élément» explique l’attaquante Marie-Pier Corriveau.

Le numéro 14 dit cependant réaliser qu’il pourrait s’agir d’un couteau à deux tranchants.

«C’est vrai que si on perd le premier match, on se met dans une mauvaise position en devant aller gagner deux parties à l’extérieur. Mais je pense qu’on préfère le voir du côté positif. On va gagner le premier match et on va les mettre sur les talons», ajoute la patineuse québécoise.

Dans le camp des Panthers, la gardienne Marie-Soleil Deschênes se dit prête à affronter la tempête bleue et or.

«Je m’attends à une série quand même assez serrée. On a eu une bonne saison contre elles (quatre victoires en autant de sorties), mais je sens qu’elles vont sortir fortes dans le premier match», avance celle qui a conservé une moyenne de 1,82 et une efficacité de ,939 cette saison.

La table est donc mise pour une série qui s’annonce palpitante. S’il n’y a pas d’autres tempêtes de neige évidemment.