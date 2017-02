Le Titan écrase les Mooseheads

Jordan Maher (à gauche), du Titan d’Acadie-Bathurst, reçoit les félicitations d’Antoine Morand (88) après le quatrième but de l’équipe, en première période. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Exceptionnellement, la chasse à l’orignal était ouverte, vendredi soir, à Bathurst. Et la récolte a été excellente pour le Titan d’Acadie-Bathurst!

Une poussée de cinq buts en première période a mené la troupe de l’entraîneur-chef Mario Pouliot à un gain facile de 9 à 0 contre les Mooseheads de Halifax, devant 2000 amateurs choyés au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst, l’une des bonnes foules de la saison.

Le Titan aligne donc une cinquième victoire de suite et avec sa fiche de 31-20-5, il a grimpé temporairement en septième position au classement général de la LHJMQ, un point devant les Saguenéens de Chicoutimi qui jouaient également en fin de soirée à Baie-Comeau contre le Drakkar.

Acadie-Bathurst se trouvait aussi temporairement à un seul point des Screaming Eagles du Cap-Breton et du sixième échelon. Les Aigles criards étaient à Val-d’Or, vendredi soir.

Pour les Mooseheads (24-25-5), c’est un troisième revers consécutif et ils sont toujours installés au 12e rang du circuit Courteau.

«Les gars étaient allumés, a apprécié Pouliot. Ils ont été dominants de la première à la dernière seconde. Nos unités en désavantage numérique ont très bien fait (0 en 9) et nous n’avons même pas été indisciplinés. Nous avons été excessivement dangereux dans les contre-attaques. Nos défenseurs et nos attaquants ont bien utilisé leurs habiletés et leur vitesse.»

Questionné à savoir s’il s’agissait de la meilleure prestation de son équipe cette saison, le pilote a admis que son club en joue de très bons depuis plusieurs semaines.

«C’était un 60 minutes solide. J’ai bien aimé comment nous avons réagi en troisième période malgré notre avance de sept buts. Nous sommes demeurés disciplinés et concentrés. Depuis novembre, nous avons une excellente fiche, nous jouons avec confiance et nous avons beaucoup de profondeur», a-t-il noté.

Anthony Dumont-Bouchard a poursuivi sur sa bonne lancée en récoltant son quatrième jeu blanc de la campagne en bloquant 21 lancers. De l’autre côté, le gardien Alexis Gravel a été chassé du match après le cinquième but survenu à la 18e minute de jeu seulement. Il a cédé le fort à Cole McLaren. À deux, ils ont subi un bombardement de 38 lancers.

Vladimir Kuznetsov a assuré une bonne partie du spectacle avec une performance de quatre buts, ce qui porte son total à 22. Antoine Morand (21e avec deux aides), Zachary Malatesta (9e), Jeffrey Truchon-Viel (32e et deux passes), Rodrigo Abols (14e, en plus de deux passes) et Jordan Maher (17e) ont touché les cordages. Les frères Félix (trois aides) et Christophe Boivin (deux aides) ont aussi contribué.

Ce match n’a pas manqué de robustesse, avec 56 minutes de pénalité. Le Titan a été particulièrement bon avec deux buts en huit chances en avantage numérique, en plus de ne rien donner en neuf occasions en désavantage numérique.

«Il y avait une bonne foule et énormément d’ambiance, a également apprécié Mario Pouliot. Les joueurs aiment ça et ils jouent avec émotion et intensité.»

Le Titan recevra les Wildcats de Moncton, samedi dès 19h.

Le père de Rodrigo Abols sort indemne d’un incident d’avion dans la KHL

Une autre tragédie aérienne touchant un club de la Ligue de hockey continentale, la KHL, a été évitée de justesse, vendredi, quand l’avion transportant l’équipe du Lada de Tolyatti a glissé et quitté la piste au décollage pour se retrouver dans un champ à l’aéroport de Riga, en Lettonie.

Selon les premières constatations, des problèmes de moteur ont empêché l’appareil de prendre assez de vitesse pour décoller du sol. Des témoins disent avoir vu une aile frotter la piste.

Cet incident qui aurait pu avoir des conséquences graves n’a heureusement fait aucun blessé, selon les premiers rapports émis sur le site Danslescoulisses.com.

Le Lada est dirigé par Artis Abols, le père de Rodrigo Abols, un attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst. Il compte dans ses rangs Nikita Filatov, un choix de première ronde (6e au total) des Blue Jackets de Columbus. L’ailier gauche âgé de 27 ans a disputé 53 rencontres de 2008 à 2012 à Columbus et à Ottawa, récoltant six buts et huit passes.

«J’ai parlé avec Rodrigo ce matin (vendredi), a mentionné l’entraîneur-chef du Titan, Mario Pouliot. Il m’a raconté ce qui était arrivé. Il a eu peur, mais il était prêt à jouer. Il a d’ailleurs connu un excellent match (un but et deux aides), un match comme on s’en attend de lui.»

M. Abols, âgé de 44 ans, a joué pendant trois saisons, de 1992 à 1995, pour le Pardaugava de Riga. Il est devenu entraîneur adjoint du Dynamo de Riga en 2011-2012 avant d’en devenir l’entraîneur-chef pour les trois saisons suivantes, avant de prendre la direction du Lada, en 2015-2016.

En 2011, l’équipe du Lokomotiv de Iaroslavl, de la KHL, a été décimée dans l’écrasement d’un avion au décollage à proximité de l’aéroport Tounochna de Iaroslav, une ville située à près de 300 km au nord-est de Moscou. La tragédie a fait 44 morts.