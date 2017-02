Un 5e sacre consécutif pour les Acadian Boys

Un cinquième titre pour les Acadian Boys, véritable dynastie du hockey sur étang. À l’avant: Glen Ferguson, Martin Richard, Ulysse Brideau, Jeff Wilson et Martin McGraw. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Un peu à l’image des Canadiens de Montréal à la fin des années 1950 ou 1970, la formation des Acadian Boys fait désormais figure de véritable dynastie.

Le quintette originaire de Tracadie vient d’écrire une page d’histoire du sport d’ici en remportant dimanche les grands honneurs du Championnat mondial de hockey sur étang de Plaster Rock.

En triomphant des Frozen Assets d’Ottawa par la marque de 14 à 11 lors de la rencontre finale du championnat, les Acadian Boys deviennent la première équipe dans l’histoire de l’événement à triompher cinq années de suite.

Avant que ne s’entame le tournoi, la formation de Tracadie partageait avec les Danglers de Boston le record du plus grand nombre de conquêtes, soit quatre.

Après avoir disposé aisément des Montreal Lagers en ronde quart de finale par la marque de 12 à 5, un scénario identique à l’année 2016 s’est déroulé alors que les Acadian Boys ont dû croiser le fer avec le Mortgage Center de Dieppe lors de la rencontre de la ronde demi-finale. Dans l’autre demi-finale, les Frozen Assets ont défait l’Évaluation 2000 d’Edmundston.

Malgré une bonne opposition de la formation dieppoise, les Acadian Boys ont réussi à triompher par la marque de 12 à 6 pour ainsi atteindre la grande finale du Championnat mondial de hockey sur étang pour une sixième année consécutive.

«C’est spécial cinq ans de suite… Une belle équipe et une belle histoire de famille! On s’en vient âgé dans l’équipe, alors on profite du moment», a résumé Ulysse Brideau quelques instants après le triomphe des siens.

«On a été gâtés, plusieurs partisans de la région de la Péninsule acadienne sont venus nous encourager et la température de 2°C, tout comme la condition de la glace, était idéale pour les joueurs», a ajouté le vétéran joueur des Acadian Boys.

La formation de Tracadie a ainsi fait mentir tous ceux qui affirmaient craindre la fin du règne de l’équipe acadienne en raison de la moyenne d’âge des joueurs qui la compose.

«On a constaté que les joueurs en face de nous étaient plutôt jeunes, je crois que l’expérience a fait la différence», a expliqué Ulysse Brideau.

L’équipe composée d’Ulysse Brideau, Martin McGraw, Martin Richard, Glen Ferguson et Jeff Wilson n’entend pas se retirer en pleine gloire du Championnat mondial de hockey sur étang de Plaster Rock et affirme vouloir revenir en force lors de l’édition 2018 de l’événement.

«On sera sans doute de retour l’an prochain. C’est un beau tournoi qui nous a procuré beaucoup de plaisir durant cinq ans, mais c’est certain qu’un moment donné quelqu’un va nous battre, c’est ça la réalité», de conclure Ulysse Brideau avec philosophie.

The Big Chill triomphe chez les femmes

Les spectateurs présents aux abords du lac Roulston à Plaster Rock ont eu droit dimanche après-midi à une finale féminine opposant les Bud Light Lushes de Mechanic Falls (Maine) à l’équipe ontarienne de Big Chill.

La formation de New Hamburg l’a finalement emportée par la marque de 17 à 15, malgré une belle remontée de l’équipe américaine lors des dernières minutes de jeux de la rencontre.

«Nous n’étions pas l’équipe qui était nécessairement favorite pour remporter les grands honneurs», a tout d’abord indiqué Sara O’Toole, visiblement satisfaite de la conclusion du tournoi.

«Les filles ont eu du plaisir sur la glace, le tournoi s’est bien déroulé et la température était magnifique», a ajouté celle qui agit à titre d’entraîneure adjointe de l’équipe féminine de hockey à l’Université Saint-Thomas de Fredericton.

Plus de 115 équipes ont participé à l’édition 2017 du Championnat mondial de hockey sur étang de Plaster Rock.

Surtout en provenance des 10 provinces canadiennes et de plusieurs États américains, des formations venant d’aussi loin que la Slovaquie, l’Angleterre, les Pays-Bas et les îles Caïmans ont également pris part à la compétition.