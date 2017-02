Babineau a encore sa défaite sur le coeur

Un peu plus de deux mois après avoir subi sa première défaite chez les professionnels face à Justin Hocko, l’Acadien Dominic Babineau est toujours convaincu d’avoir été volé par l’arbitre Len Koivisto. Le revers est tellement bien coincé au travers de sa gorge qu’il y a une dizaine de jours il s’est laissé tenter de reprendre les hostilités avec Hocko sur Facebook.

Tout a débuté quand un partisan a demandé à Hocko s’il avait peur d’affronter Babineau une deuxième fois. Ce dernier y est allé d’une explication on ne peut plus claire quant à ses intentions.

«Je ne l’affronterai que si la bourse est intéressante et s’il y a un titre (canadien) en jeu», a-t-il écrit.

«Et je le ferai seulement dans son arrière-cour afin que tout le monde puisse regarder», a également publié Hocko.

«Babineau avait gagné mon respect comme boxeur et nous avons d’ailleurs discuté après le combat. Il m’a même demandé de prendre une photo ensemble. Mais c’était uniquement pour la publier et écrire que j’avais l’air magané et pas lui. Il a aussi parlé en mal de l’arbitre. Je trouve qu’il a carrément manqué de classe. C’est un mauvais perdant selon moi», a rédigé l’Ontarien, qui fait désormais carrière à Edmonton.

«J’ai gagné, peu importe ce que diront les gens qui ont vu le combat. Cela dit, en ce moment, je m’apprête à avoir un bébé – sa conjointe devrait accoucher sous peu – et c’est ce qui occupe mes pensées ces temps-ci. Sûrement pas ce perdant. Je suis déjà au-dessus de lui et je vais seulement continuer à monter», a ajouté Hocko.

La réplique de Babineau n’a guère tardé puisque dès le lendemain il en a ajouté une couche.

«Justin, tu as dit que tu me donnerais une revanche, alors sois à la hauteur de ta parole», a entre autres transcrit Babineau.

«Tu es le perdant dans le livre de tous. Je sais que tu sais que je t’ai battu. Tu tenais à peine sur tes pieds à au moins trois reprises pendant le combat et c’est pourquoi tu ne veux pas m’affronter. Je prie chaque jour pour que tu trouves le courage de m’affronter. Mais dans la réalité, tu as peur», a noté l’Acadien.

Lorsque joint au téléphone, Babineau a admis que l’idée que des gens puissent aller sur BoxRec.com et voir son nom parmi les victimes de Hocko est difficile à accepter.

«Cette défaite n’a pas d’affaire dans mon dossier. À cause de ça, des gens vont croire que Hocko m’a battu alors que c’est tout le contraire. La vérité, c’est que je l’ai battu et que je lui ai fait mal à plusieurs reprises. Tu aurais dû voir le soulagement qu’il avait sur son visage quand le match s’est terminé», dit-il.

«D’une certaine façon, je ne le blâme pas de ne pas vouloir m’affronter. Il sait qu’il n’a aucune chance de me battre. Mais par contre, s’il est vraiment un professionnel, il va me donner ma revanche. Surtout qu’il me l’avait promis. Et son histoire de bébé c’est juste une excuse. Il y en a des gars qui continuent de boxer même quand leur femme attend un enfant», affirme-t-il.

«Je suis prêt à admettre que j’ai manqué un peu de classe en publiant la photo et en critiquant l’arbitre au lendemain de ma défaite, mais je l’ai fait sous le coup de la colère. Il aurait probablement fait pire que moi si c’est lui qui avait été volé par l’arbitre», signale-t-il.

Babineau accepterait-il de retourner à Edmonton pour affronter Hocko?

«Non! Je suis prêt à me battre contre lui partout au Canada sauf à Edmonton. Je n’accepterai de boxer dans cette ville que pour me battre contre un Américain, un Mexicain, peu importe. Mais jamais plus contre un gars qui habite à Edmonton. Ils prennent trop pour le gars de la place à mon goût. Hocko m’a donné plusieurs coups de coude et ça n’avait pas l’air de déranger l’arbitre même si je le lui ai dit. Nous le savions avant d’accepter d’y aller la première fois que c’était comme ça à Edmonton, mais on ne m’y reprendra plus. Je l’ai eu ma tape sur les doigts. J’apprends vite», révèle Babineau, qui est toujours dans l’attente d’un premier combat en 2017.

Rappelons que Babineau s’est incliné par décision partagée. En fait, il aurait remporté le match n’eut été du point que lui a enlevé l’arbitre Len Koivisto au cinquième engagement pour avoir retenu son adversaire. Sans cette pénalité, c’est l’Acadien qui aurait célébré la victoire.