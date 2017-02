Le Bleu et Or passe en demi-finale

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton passent à la demi-finale du Sport universitaire de l’Atlantique et elles le doivent en bonne partie à leur gardienne Gabrielle Forget.

La femme masquée du Bleu et Or a été tout simplement sublime, dimanche à Charlottetown, menant son équipe à une victoire de 1 à 0 sur les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Forget a stoppé les 24 tirs des Panthers pour enregistrer le coup de pinceau.

Ce gain permet aux filles de Denis Ross de remporter la série 2-0, après leur victoire de samedi à Moncton.

«Les gardiennes des deux côtés ont été excellentes. La différence, c’est que nous avons réussi à profiter de notre plus belle chance de marquer», explique l’entraîneur des Aigles Bleues.

Cette chance, c’est Chantal Beauchamp qui en a profité, sur une jeu préparé par Karine Roy et Marie-Pier Corriveau.

«Les filles étaient pleinement concentrées et elles voulaient vraiment la victoire», ajoute-t-il.

Le pilote s’est évidemment attardé sur la performance de sa gardienne.

«Gabrielle était stressée samedi, mais dimanche, elle était beaucoup plus calme et prête à jouer. On voyait qu’elle était en plein contrôle. Son jeu a certainement donné confiance aux filles devant elle, il n’y a aucun doute», avance-t-il.

La portière québécoise donnait effectivement l’impression d’une athlète en plein contrôle de la situation après la rencontre.

«Je l’ai aimé, ce match-là! J’étais moins stressée qu’au dernier match. C’est ça qui a fait la différence», analyse-t-elle.

Forget ressemblait au rocher de Gibraltar devant son filet à Charlottetown.

Les Panthers ont profité de trois ou quatre échappées, mais elles n’ont jamais eu de chance avec «Forgetinator» devant le filet.

«Mes défenseurs m’ont vraiment aidé. Elles ont tassé les attaquantes adverses devant moi pendant tout le match. Elles se sont aussi occupées des retours. Tout le monde a donné le maximum et on voit le résultat.»

Samedi soir, le Bleu et Or avait signé une belle victoire de 5 à 4 sur les Panthers.

C’est un but de Brittany Poitras avec moins de cinq minutes à jouer en troisième période qui avait procuré ce gain à l’U de M.

Katryne Villeneuve a connu tout un match avec trois buts et et une passe.

Karine Roy a réussi l’autre filet des gagnantes.

La riposte des Panthers est venue de Rachel Colle, Emma Martin, Sydnee Baker (un doublé).

Le Bleu et Or a maintenant rendez-vous avec les Huskies de l’Université Saint-Mary’s en demi-finale du SUA.

La série débutera jeudi ou vendredi à Halifax.

La rencontre à Moncton sera présentée samedi ou dimanche.

En saison régulière, les Néo-Écossaises ont remporté les quatre rencontres face à l’U de M, mais deux parties ont été décidées en prolongation et une autre s’est soldée par un pointage de 1 à 0.