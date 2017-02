Christophe Boivin s’offre un festin contre les Wildcats

Dawson Theede célèbre son 23e but de la saison au grand désarroi de Matthew Waite (28), Adam Capannelli (20), Jonathan Aspirot (18) et Connor Senken (9). - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Ce fut au tour du Titan d’Acadie-Bathurst de prolonger les souffrances des Wildcats de Moncton, samedi soir, dans une soirée signée Christophe Boivin.

Le vétéran a inscrit trois buts (ses 34e, 35e et 36e) en plus d’ajouter deux mentions d’aide pour gonfler sa fiche offensive et offrir aux locaux un triomphe de 7 à 2.

Ses compagnons de trio Vladimir Kuznetsov et Antoine Morand, qui célébraient respectivement leur 19e et 18e anniversaire de naissance, ont également bien fait avec deux points chacun.

Kuznetsov, auteur de quatre buts la veille contre Halifax, a inscrit son 23e de la campagne. Morand, lui, a récolté deux passes pour atteindre le plateau des 60 points.

William Lemay-Champagne (1er), Daniil Miromanov (20e) et Dawson Theede (23e) ont également fait mouche pour le Titan.

Derek Dicaire (4e) et Alex Simic (5e) ont riposté pour les Wildcats dans une cause perdante.

Pour Moncton, c’était une 23e défaite de suite.

L’entraîneur Mario Pouliot s’est évidemment attardé sur le jeu de son vétéran Christophe Boivin après la rencontre.

«Il a marqué trois buts, mais il aurait pu en compter six ou sept. Je pense qu’il a frappé deux poteaux. Son premier but était son 200e point en carrière et c’était son premier tour du chapeau dans la LHJMQ», raconte-t-il.

Bovin est en plein le genre de joueur que l’entraîneur veut avoir dans son équipe.

«C’est un gars qu’on a repêché et c’est un joueur qu’on aime énormément. Il représente bien le genre de patineur qu’on veut avoir. C’est un gars qui est très bon offensivement et qui a une éthique de travail irréprochable. Que ce soit dans un entraînement, dans un match ou dans le gymnase, il a toujours la pédale au fond», mentionne Pouliot.

«C’est aussi un gars qui fait attention à lui et qui a beaucoup progressé défensivement. On est vraiment content pour lui.»

L’entraîneur a également complimenté ses deux compagnons de trio, Antoine Morand et Vladimir Kuznetsov. Lors des deux parties du week-end, le premier trio du Titan a amassé pas moins de 18 points.

«Morand avait des ailes en fin de semaine et Kuznetsov aussi. Les trois se complètent bien présentement et les trois jouent avec énormément de confiance. Leur exécution est très bonne et ils ont été menaçants toute la soirée samedi.»

Les visiteurs ont quand même montré un certain caractère en première période.

Le Titan s’était donné une priorité de 3 à 0 après seulement six minutes de jeu et tout le monde dans l’amphithéâtre s’attendait de voir les Wildcats s’effondrer.

Des buts de Derek Dicaire et d’Alex Simic allaient toutefois replacer l’équipe de Darren Rumble dans la rencontre.

Mais Dawson Theede a fait mal aux visiteurs en fin de période avec le quatrième but de son équipe.

Ce fut la fin pour Moncton, qui allait donner quatre autres buts consécutifs au Titan.

«Honnêtement, les Wildcats étaient venus pour jouer. Ils avaient énormément d’énergie au début du match et ils avaient beaucoup de vitesse», assure Mario Pouliot.

«Même si le pointage était 3 à 0, ils ont continué à travailler très fort et ils sont revenus à un seul but. Nos quatrième et cinquième buts ont semblé faire baisser leur énergie. On a eu beaucoup de temps de possession en deuxième période et je pense que ça les a fatigués pas mal, autant mentalement que physiquement», ajoute l’entraîneur.

Le Titan disputera son prochain match mercredi en rendant visite aux Sea Dogs de Saint-Jean.

Moncton: du positif dans chaque défaite

Malgré les défaites qui s’empilent, ça ne va pas si mal qu’on serait porté à le croire dans le vestiaire des Wildcats de Moncton.

Darren Rumble a déjà vécu la même expérience à titre de joueur et il sait comment éviter les excès de déprime dans son équipe.

«Il y a toujours du positif à tirer d’une défaite», affirme-t-il.

«Ce fut le cas samedi, alors que plusieurs de nos jeunes ont joué un bon match, des gars comme Adam Capanelli, Mika Cyr, Jonathan Aspirot et Simon Le Coultre. Matthew (Waite) n’a donné aucun mauvais but à l’adversaire. Dans l’ensemble, je suis plus satisfait que déçu», ajoute-t-il.

Rumble affirme même que ses joueurs font preuve d’une certaine sérénité dans cette terrible épreuve.

«Je dois dire que les gars me surprennent. C’est un défi pour moi de trouver différentes façons de les garder motivés. C’est parfois juste une question de répéter le message. Je pense qu’ils méritent beaucoup de crédit. Ils mettent leurs bottes de travail et ils travaillent fort sur la glace», avance l’entraîneur.

Sauf que Darren Rumble est réaliste. Il sait très bien que le potentiel de son équipe est très limité présentement.

«C’est vrai qu’ils se retrouvent devant plus forts qu’eux très souvent et ils se font tabasser à répétition au niveau du pointage. Mais je peux vous assurer qu’ils deviendront de meilleurs joueurs après avoir vécu ces expériences.»

Sur la glace, les amateurs ont parfois l’impression que leur équipe ne joue pas dans la même ligue que les autres. L’entraîneur aussi.

«Si je prends comme exemple l’avantage numérique des Islanders de Charlottetown, vendredi soir, ils avaient à un moment donné cinq joueurs qui appartiennent à des équipes de la LNH sur la glace. Nous, on avait plusieurs gars qui sortent à peine du hockey midget pour leur faire face. Mais c’est comme ça qu’on s’améliore, en jouant contre des meilleurs joueurs», répète-t-il.

Et il sait de quoi il parle.

«J’ai déjà vécu ça avec les Sénateurs d’Ottawa. J’étais un jeune qui arrivait dans une équipe d’expansion. Ce fut difficile, mais c’est probablement la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Je n’ai donc aucun problème à gérer la situation présente ici.»

Rumble dit avoir beaucoup de respect pour ses joueurs, qui se débattent comme des diables dans l’eau bénite tous les soirs.

«Je dois dire que les jeunes adorent jouer au hockey. Ils savent aussi qu’ils doivent mériter leur temps de glace. S’ils veulent jouer, ils doivent compétitionner. Ils doivent me montrer ce qu’ils ont dans le ventre s’ils veulent être de retour la saison prochaine», explique-t-il.

«Nous avons plusieurs jeunes de 17 ans qui veulent prouver qu’ils peuvent jouer régulièrement et avoir du succès dans cette ligue», fait remarquer Darren Rumble.

Selon lui, des jours meilleurs attendent les partisans de l’équipe.

«Je vois plusieurs joueurs faire un gros pas en avant. Ils sont présentement en train d’acquérir de la maturité et de se développer, autant physiquement que comme joueur de hockey.»