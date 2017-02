Passionnées et affamées de gymnastique rythmique

Samedi à Shippagan, les gymnastes néo-brunswickoises ont été impressionnantes de souplesse et d’agilité. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

L’équipe provinciale pour les Championnats de l’Est canadien de gymnastique rythmique a été dévoilée samedi à l’issue d’épreuves qualificatives. Au-delà de la compétition, toutes les participantes étaient animées d’une passion pour leur sport. Deux athlètes de la Péninsule acadienne nous expliquent en quoi elle consiste.

Cerceau à la main, vêtue d’une tenue noire et pailletée, Maïka Blanchard, 16 ans, s’avance au centre du tapis qui recouvre la majorité du gymnase de l’école L’Envolée à Shippagan.

Le temps de la journée de samedi, l’établissement est devenu le théâtre des sélections provinciales pour les Championnats de l’Est canadien de gymnastique rythmique qui se disputeront du 21 au 23 avril, à Markham, en banlieu de Toronto.

Trente-trois gymnastes d’Edmundston, de Grand-Sault, de Saint-Quentin, de Dieppe et de la Péninsule acadienne cherchent à impressionner les neuf juges pour décrocher leur qualification; 26 y parviendront. Parmi elles, l’adolescente de Petite-Lamèque.

Avec grâce, le chignon haut et serré et le visage maquillé, elle se met en position. Le silence règne. Soudain, une musique aux accents orientaux se fait entendre. Maïka entame son programme. Elle n’a que 1min30 pour convaincre et décrocher le précieux sésame.

Ses gestes sont précis et élégants, ses déplacements en parfait accord avec la bande-son. Le cerceau virevolte autour d’elle. Elle et son engin semblent ne faire qu’un. Près de la porte d’entrée, Claude Blanchard, le père, ne la perd pas des yeux.

Son visage se crispe tout à coup. Le cerceau vient d’échapper des mains de sa fille. Celle-ci ne se laisse pas désarçonner, elle continue sa chorégraphie maintes fois préparée en prévision de la rencontre de ce week-end. Le papa aussi se ressaisit.

«Ce n’est pas grave si elle a une difficulté. Le plus important, c’est qu’elle apprenne à gérer la difficulté. Et là, elle gère», nous glisse-t-il.

Encore quelques lancers et contorsions et l’adolescente achève sa prestation sous les applaudissements, souriante. Claude Blanchard tape dans ses mains avec vigueur.

Des compétitions comme celle-ci, il en a assisté à des tonnes depuis que sa fille pratique ce sport – elle avait 6 ans. Et pourtant, «c’est chaque fois le même émerveillement», confie-t-il.

Maïka est l’une des valeurs sûres du club de la Péninsule, Voltige. Samedi, elle participait à ces sélections pour la quatrième fois.

À l’issue de ces épreuves, elle a systématiquement représenté le Nouveau-Brunswick aux Championnats de l’Est. Ce sera encore le cas dans deux mois. Sa sœur, Lori Li, s’est également qualifiée.

Pas impressionnée, elle a hâte d’y être et de donner son meilleur.

«Je vois chaque compétition comme un challenge. J’aime ces moments de bon stress.»

Quand elle était petite fille, un spectacle de gymnastique avait suffi à l’impressionner et à lui insuffler l’envie de briller à son tour. L’excitation ne l’a jamais quittée.

Anna-Maude Haché, 10 ans, est tout autant passionnée. Elle aussi a commencé la gymnastique rythmique jeune – elle avait 3 ans –, inspirée par une cousine qui en faisait avant elle. Elle aussi est licenciée au club Voltige.

Des différentes catégories possibles, le ballon est celle qu’elle préfère. Elle excelle aussi avec un ruban. Elle et deux amies se sont produites en trio, dans cette catégorie.

Contrairement à l’année précédente où elles se présentaient déjà ensemble, elles n’ont pas été sélectionnées. Ce qui n’entache pas l’énergie et la bonne humeur de la jeune fille.

«J’aime la gymnastique rythmique parce qu’elle me permet d’exprimer plusieurs émotions.»

Anna-Maude, de Lamèque, reste dévouée à son sport du lundi au dimanche.

«En plus de ses deux ou trois pratiques hebdomadaires, elle s’entraîne beaucoup chez nous dans le sous-sol», révèle sa mère, Karine Chiasson Haché.

La rencontre de samedi était aussi l’occasion de promouvoir la discipline qui gagne en popularité. Le nombre d’inscriptions augmente dans tous les clubs de la province.

«On a beaucoup plus de visibilité qu’avant et on bénéficie de l’effet JO. Il y a toujours un regain après des olympiades», observe Anne-Sophie Chiasson, la directrice administrative du club Extenso à Dieppe.

Lors des Jeux de Rio l’été dernier, les prouesses de Simone Biles, 19 ans, ont époustouflé le monde entier. La gymnaste américaine a quitté le Brésil auréolée de quatre médailles d’or et d’une de bronze.

Au Nouveau-Brunswick, la gymnastique rythmique demeure une activité exclusivement féminine.

«Ce n’est pas comme en Europe, renseigne la responsable. Nous n’avons pas de gymnastes garçons, ici.»

L’équipe provinciale est connue

Les neuf juges mobilisées pour les sélections de samedi, à Shippagan, ont composé l’équipe provinciale qui défendra les couleurs néo-brunswickoises aux Championnats de l’Est canadien, fin avril, en Ontario. Il s’agit de:

– Club Voltige (Péninsule acadienne): Lori Li Blanchard, Annabelle Haché et Maïka Blanchard.

– Club Reflet (Saint-Quentin): Catherine Bélanger, Magalie Caron et en groupe Charlie Paquet, Noémie Quimper Maltais, Ève Marie Guitard, Mayka Perron et Marisa Caron.

– Club Krystal (Grand-Sault): Christine Michaud, Lucie Martin, Cassidy Michaud.

– Club Extenso (Dieppe): Stéphanie Richard, Alyssa Sutherland, Isabelle Michaud, Monica Morin, Emma St-Pierre, Élodie Doucet Novice, Juliève Mazerolle, Camille Lavoie, Marie-Christine Gendron, Candice Jean-Pierre et en groupe, Véronique Lavoie, Véronique Vautour, Josianne Bourgeois et Alyssa Sutherland.