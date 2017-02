Le Au P’tit Mousse sans pitié face aux Vikings

Le Au P’tit Mousse de Lamèque a franchi un gros pas vers la finale de la Ligue de hockey senior Nord-Est en fin de semaine, avec deux victoires contre les Vikings du Restigouche-Nord.

Lamèque a signé des triomphes de 5 à 2 vendredi et de 13 à 5 samedi pour prendre une sérieuse option sur cette série demi-finale quatre de sept.

Les frères Bezeau se sont amusés comme des petits fous samedi, avec une récolte de 11 points.

Tommy a récolté trois buts et trois passes alors que son frangin Billy a ajouté trois buts et deux passes.

Charles Bergeron (un doublé), Jesse Colborne, René-Guy Haché, Jordan Scott, et Bryce Silliker (deux fois) ont ajouté les autres buts des gagnants.

Olivier Perreault (avec deux), Jeremy Doucet, Nick Foran, Eric Mockler et Ryan Mockler ont riposté pour les Vikings.

«On a été plus opportunistes que dans le premier match. Les Vikings nous ont donné un bon match vendredi, mais deux parties en deux soirs avec neuf joueurs, c’était seulement une question de temps avant que ça explose», avance Billy Bezeau.

Malgré ces deux victoires, Lamèque n’a pas l’intention de célébrer trop tôt, affirme l’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«On ne peut pas être trop confiant, loin de là. On leur a quand même donné cinq buts samedi. On n’a pas été à la hauteur défensivement. Mais on ne sait jamais quel genre d’équipe va se présenter à Lamèque vendredi prochain.»

Dans la série quart de finale, les JC’s de Bouctouche ont pris une avance de 2-1, grâce à une victoire de 7 à 2 sur les Hawks d’Elsipogtog, dimanche soir devant leurs partisans.

Luc Williams (un tour du chapeau), Jacques Cormier, Josh LeBlanc, Craig Soke et Étienne Robichaud ont réussi les buts des gagnants.

Rankyn Campbell et Nick Jordan ont été les seuls à prendre en défaut le portier vainqueur, Patrick Earle.

«C’était probablement la partie la plus importante de la série. C’est une très grosse victoire pour nous», affirme l’entraîneur des JC’s, Stu Cosman.

«Je pense que ça va nous permettre de transporter une bonne réserve d’énergie pour le reste de la série. C’est pourquoi nous avons traité ce match comme une rencontre cruciale», ajoute-t-il.

Le pilote de Bouctouche a salué le jeu de son jeune vétéran Luc Williams.

«Il a bien joué pour nous toute la saison. C’est un joueur constant, qui a les succès de l’équipe à coeur», raconte Cosman.

«Il a beaucoup de talent, mais il nous apporte bien plus que ça. C’est un véritable leader pour notre équipe.»

Dynamo et Castors s’amènent dans la valse des demi-finales

Le Dynamo de Kedgwick et les Castors de Saint-Quentin s’amènent dans la valse des séries demi-finales dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. Vendredi soir, le Dynamo l’a emporté 9 à 5 contre le Thunder de Perth-Andover pour ainsi les éliminer en six rencontres. Mathieu Haché (3), Chad Lacasse (2), Rémi Savoie (2), Philippe Nazair et Junior Savoie ont marqué pour la troupe de René Labbé. Dans la défaite, Justin Bowers (2), Bradley Johnston, Lachlan McIntosh, MacKenzie Brown ont répliqué. Il s’est marqué pas moins de 85 buts, dont 28 en avantage numérique, lors des six duels de cette série quart de finale C. Le gardien Kevin Dubé-Blanchette a récolté les quatre victoires devant le filet du Dynamo. En demi-finale, le Dynamo croiser le fer contre les Panthères du Haut-Madawaska, premiers au classement général en saison. Par ailleurs, les champions en titre, les Castors de Saint-Quentin ont atteint la ronde demi-finale en l’emportant 5 à 3 contre les Ambassadeurs de Saint-Jacques, vendredi soir, pour ainsi les éliminer en cinq affrontements. Shayne Thériault (2), Raphaël Pelletier, Yannick Thibault et Jesse Savoie ont marqué dans ce triomphe. La réplique des locaux est venue de Sébastien Bernier, Mathieu Saint-Onge et Francis Bernier. C’est la deuxième saison consécutive que les Castors éliminent les Ambassadeurs au premier tour des séries. En demi-finale, les Castors (5e) seront les adversaires des Prédateurs du Témiscouata (2e). L’horaire du second tour des séries sera connu en début de semaine.

Les Acadiens gagnent ses deux matchs en prolongation

Ça n’a pas été facile, mais les Acadiens du Grand Caraquet ne sont plus qu’à une victoire en temps réglementaire contre les Alpines de Tracadie, vendredi, pour s’assurer du championnat de la saison régulière dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Les hommes de l’entraîneur Mario Gaudet ont remporté des victoires en prolongation contre les Ice Dogs de Néguac (3 à 2), vendredi, puis face aux Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (4 à 3), samedi, devant leurs partisans au Colisée Léopold-Foulem. Les Acadiens (17-6-0, 34 pts) ont maintenant un point d’avance sur les Alpines (16-5-1, 33 pts) et les représentants de Tracadie doivent absolument remporter leur duel contre le Grand Caraquet pour profiter de l’avantage de la glace pendant toutes les séries. Vendredi, Hugo Blanchard a procuré le gain en prolongation. Yan Rail et Jean-Rémi Chiasson ont complété. Kris Keating et André Savoie ont assuré la riposte des Ice Dogs. Samedi, c’est le capitaine Yan Rail qui a fait la différence en surtemps. Pier-Luc Hébert, Hugo Duguay et Guillaume Cormier ont également marqué. Alex Sippley, Mathieu Boisvert et Devon McKenzie ont compté pour les Navigateurs.