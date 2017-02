Annick Léger, un diamant brut du soccer

Annick Léger est un diamant brut, dont la valeur ne cesse d’augmenter. L’athlète de Dieppe représente l’avenir du soccer féminin en Acadie. À seulement 14 ans, elle cogne déjà aux portes de l’équipe des Jeux du Canada.

Ce qui fait d’elle une joueuse exceptionnelle, c’est bien sûr son grand talent, mais surtout sa passion pour son sport.

C’est tout juste si elle ne dort pas avec un ballon de soccer dans les bras.

L’élève de 9e année à l’école Mathieu-Martin a évolué avec l’équipe U-14 du CS Dieppe la saison dernière.

Cet hiver, elle a fait partie de l’Académie haute performance de Soccer Nouveau-Brunswick.

Ce qu’elle a maintenant dans sa mire, ce sont les Jeux du Canada.

«Il y a eu plusieurs camps de sélection. On a même participé à un tournoi à Boston. On a été évalué pendant toutes ces parties», raconte-t-elle avec entrain.

«Il y a une deuxième coupure qui va se faire juste avant les jeux. On est présentement 24 et ils vont réduire à 18», ajoute-t-elle.

Pour atteindre son but, la jeune athlète ne ménagera aucun effort.

«On se réveille à 5h30 tous les matins pour aller au gymnase. Ça prend de la détermination. Je m’organise bien à l’école et je fais mes devoirs pendant le dîner. Ça me permet de me libérer pour le soccer.»

Même si elle serait la plus jeune au sein de la formation du Nouveau-Brunswick, Annick Léger affirme qu’elle pourrait tenir son bout face aux meilleures joueuses du pays.

«Je suis la plus jeune, mais je peux quand même apporter de l’attaque à cette équipe. Je cours vite et je fonce pour aller chercher le ballon», déclare-t-elle sans broncher.

Son parcours a été ralenti par une vilaine commotion cérébrale l’an dernier, mais Annick Léger affirme qu’elle est maintenant en pleine forme.

Elle ne ménage d’ailleurs pas les efforts à l’entraînement pour rattraper le temps perdu.

«J’aimerais améliorer mes touches de balle et mon dribblage avec le ballon», mentionne l’admiratrice de Christine Sinclair et de Wayne Rooney.

Le président de Soccer Dieppe, Taha Maarous, est convaincu qu’Annick Léger est une future vedette du ballon rond.

Il sait de quoi il parle puisqu’il l’a dirigée avec l’équipe des U-16 à Dieppe et avec l’équipe U-15 du Nouveau-Brunswick.

«C’est une athlète très forte physiquement et techniquement. Elle a aussi eu de très bons entraîneurs au fil des ans à Dieppe, comme son père Mathieu (un ancien joueur et entraîneur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton) et Mehyar Zekaroui (entraîneur de l’équipe féminine de l’U de M)», explique-t-il.

«Elle est grande et combative, mais elle est aussi excellente techniquement, en plus d’avoir une bonne lecture du jeu. C’est évidemment une très bonne athlète.»

L’Acadienne est déjà parmi les meilleures de la province au lancer du poids et dans le 800m dans son groupe d’âge.

«Ce qui l’a aidée, c’est qu’elle a toujours joué à un niveau plus haut. Ce fut excellent pour sa confiance de se frotter à une catégorie d’âge plus compétitive. L’autre chose, c’est qu’elle jouait contre les gars dans les programmes d’hiver», poursuit Taha Maarous.

Selon lui, les amateurs de sport vont bientôt découvrir cette petite perle rare.

«Nous avons hâte au futur d’Annick Léger, parce que si elle continue à investir autant d’efforts et absorber de l’expérience de ses entraîneurs, je pense qu’on va en entendre beaucoup parler.»