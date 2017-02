Le Blizzard lance son blitz d’abonnements de saison

Différents membres de l'organisation du Blizzard, André Mercure (adjoint aux opérations hockey), Daniel Gagné (vice-président des opérations hockey), Marco Daigle (vice-président des finances), Jacques Couturier (adjoint aux finances), Caroline Pagé (adjointe aux communications et membre du conseil d’administration), Jacques Beaulieu (vice-président éducation et hébergement), Hugues Chiasson (vice-président des communications), Luc Michaud (vice-président marketing) et Pierre-Paul Levesque (adjoint au marketing et membre du conseil d’administration) ont montré un billet symbolique marquant le début de la vente des abonnements de saison. - Gracieuseté

La direction de la future équipe de la Ligue de hockey junior des Maritimes, le Blizzard d’Edmundston, profitera d’un entraînement public des Commandos de Dieppe à Saint-Basile, le jeudi 2 mars, pour lancer sa campagne de vente d’abonnements de saison pour la campagne 2017-2018.

Les Commandos seront transférés à Edmundston en vue de la saison 2017-2018. Ils s’entraîneront à l’Aréna de Saint-Basile, de 17h à 18h, en prévision de leur duel du lendemain contre les Slammers de Woodstock. Pour les amateurs, il s’agira d’une occasion de voir à l’oeuvre des joueurs qui porteront les couleurs du Blizzard dès septembre. Cette première vente publique des abonnements de saison s’effectuera de 16h à 19h.

Dès le lendemain, ils seront disponibles à la réception du Pavillon sportif à Edmundston pendant les heures d’ouverture. Un tirage au sort, dont le prix sera l’équivalent d’un abonnement de saison, sera pigé parmi les détenteurs qui en auront fait l’acquisition d’ici au 30 avril, fin de la campagne.

Les prix des abonnements pour les 24 parties prévues à domicile varient selon les catégories d’âge. Les dirigeants du Blizzard ont laissé entendre que ce tarif pourrait être en hausse, mais tout dépendra des discussions qui se dérouleront au cours de la prochaine rencontre des administrateurs de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Dans la ligue, les frais d’admission sont fixés à 12$ (adultes), 10$ (60 ans et plus), 8$ (étudiants) et 4$ (8 ans et moins). L’entrée est gratuite pour les enfants de 5 ans et moins accompagnés d’un adulte.

Profitant de leur passage à Edmundston, les joueurs des Commandos se familiariseront avec leur futur environnement en visitant la ville ainsi que ses établissements d’éducation postsecondaire (Université de Moncton, campus d’Edmundston et le Collège communautaire).

Par ailleurs, la direction du Blizzard tiendra une rencontre d’information avec les familles désireuses d’héberger un joueur durant la saison 2017-2018. Elle se déroulera le lundi 27 février dès 19h au local PSL-139 du pavillon Simon-Larouche de l’UCME.