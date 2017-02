Athlétisme: Miriook St-Arnaud Hivon passe le témoin à Lisa Richard

L’équipe du relais 4x200m des Aigles Bleues est composée de Lisa Richard, Miriook St-Arnauld Hivon, Jessie Drouin et Monika LeBlanc. - Gracieuseté

Ce n’est pas tout les jours qu’on a la chance de faire équipe avec son idole. C’est pourtant le rêve que réalisera bientôt Lisa Richard.

La recrue des Aigles Bleues de l’Université de Moncton se retrouvera aux côtés de la capitaine Miriook St-Arnaud Hivon pour les courses du relais 4X200m et du 4X400m lors des championnats d’athlétisme du Sport universitaire de l’Atlantique, les 24 et 25 février au Ceps Louis-J.-Robichaud.

Richard voue une admiration sans bornes à l’endroit de celle qui en sera à ses derniers tours de piste dans l’uniforme bleu et or depuis les Jeux de l’Acadie de 2011 à Edmundston.

Même si seulement deux ans séparent les deux athlètes, c’est avec les yeux grands comme des huards qu’elle suivait les performances de sa collègue qui faisait la pluie et le beau temps dans le groupe des 14-15 ans.

«Quand j’étais plus jeune, je la voyais courir aux Jeux de l’Acadie. Je trouvais qu’elle était pas mal bonne. Elle terminait tout le temps parmi les trois meilleures. Et pas moi!», raconte l’athlète de Moncton.

Six ans plus tard, Lisa Richard se retrouve dans la même équipe que sa coéquipière de Bouctouche. Et elle a l’intention de tout faire pour lui permettre de terminer sa carrière universitaire avec une médaille et un nouveau record de l’U de M.

«J’aimerais qu’on puisse battre le record, surtout parce que c’est sa dernière année», mentionne la coureuse âgée de 19 ans.

Sauf que dans les épreuves de 60m et de 300m, les deux amies seront des rivales.

«C’est la dernière fois que je vais courir avec elle. Mais je vais essayer de la battre», rigole Lisa Richard.

Cette rivalité sera bien évidemment amicale puisque les deux athlètes se vouent un grand respect mutuel.

«Elle m’a vraiment bien accueillie quand je suis arrivée dans l’équipe, indique Richard. Je suis vraiment contente que ce soit elle mon capitaine. Je lui posais toujours plein de questions et elle était toujours là pour moi. Je n’étais pas du tout gênée. Je peux dire qu’elle m’a accueilli dans sa famille.»

L’Acadienne n’hésite pas à dire que St-Arnaud Hivon a été une véritable mentor pour elle, mais aussi pour le reste de l’équipe.

«Je m’entraîne avec elle depuis le début de l’année. Elle apporte une bonne énergie qui fait que tous les membres de l’équipe sont pas mal proches, explique-t-elle. On s’entraîne ensemble quatre à six fois par semaine. Elle m’a enseigné à toujours rester concentrée et toujours donner le maximum.»

Miriook St-Arnaud Hivon se dit flattée par les commentaires de sa comparse, mais assure que l’admiration est mutuelle.

«On s’entraîne ensemble depuis presque un an et on est devenus quand même assez proches. Notre amitié va au-delà de l’équipe d’athlétisme», raconte celle qui termine son baccalauréat en kinésiologie.

«Je l’ai un peu prise sous mon aile. Je lui donne des trucs d’expérience et de vie universitaire. C’est un peu une manière de passer le flambeau. Ça me met en confiance de savoir que la relève est là. Elle a tout le talent et le potentiel pour s’épanouir à l’université, autant dans le sport que dans ses cours.»