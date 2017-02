Course Xtreme: encore un casse-tête avec le temps doux

Les athlètes devant prendre part à la Course Xtreme ont commencé à arriver à Bathurst. Robert Grochowicz, de la Pologne, et Eric Milinkovic, du Manitoba, se sont familiarisés avec la piste de la butte du Collège communautaire, lundi. - Gracieuseté

Si les températures clémentes sont un atout pour le confort des spectateurs de la Course Xtreme de Bathurst, qui aura lieu samedi soir, elles représentent un défi de taille pour une piste glacée de qualité.

Les prévisions météorologiques font état de températures allant de 3 à 5 degrés Celsius d’ici à samedi, avec des possibles averses de pluie jeudi. Rien de très enchanteur donc pour un événement qui requiert du froid.

Les qualifications devaient se dérouler jeudi et vendredi. Les organisateurs ont revu l’horaire et ont décidé de présenter les premières rondes mercredi, à 22h, et les suivantes vendredi, dès 21h.

La finale est toujours fixée à samedi 20h. Cependant, étant à la merci de Dame Nature, les heures des épreuves peuvent changer sans préavis.

«Notre préoccupation est de savoir si nous aurons du temps assez froid pour réparer la glace après chaque période d’essai. C’est autant un casse-tête que l’année dernière», glisse Paolo Fongemie, le coprésident de l’événement.

Les caprices de la météo ont forcé l’annulation des descentes d’entraînement prévues mardi et mercredi, comme l’année dernière. En 2016, la température printanière avait fait son apparition trop rapidement au goût des organisateurs.

Toujours est-il que les sportifs ont commencé à arriver à Bathurst lundi. Certains ont même mis la main à la pâte pour parfaire le parcours.

«Lundi, nous avons arrosé toute la nuit jusqu’à 8h le lendemain. À partir du conteneur, c’est de la neige propre, sans sel. La glace est très épaisse. Avant, il y a une centaine de mètres qui est un dépôt de neige de la Ville et qui n’est pas nécessairement propre. Donc lorsqu’il y a du temps doux, le sel s’active», explique M. Fongemie.

L’heure est maintenant à la débrouillardise afin de tenter de limiter les dégâts.

«Nous avons mis une peinture blanche sur la piste, la même que nous retrouvons sur les patinoires des arénas. Nous souhaitons que la peinture va agir comme un genre de membrane, où les rayons de soleil pourront se refléter plutôt qu’être absorbés.»

Les athlètes de patinage de vitesse extrême ont rendez-vous pour la deuxième Coupe Riders de Bathurst, où ils dévaleront un plus long parcours, soit de 450 mètres. La piste sera également plus audacieuse avec deux fois plus de défis.

Cent quarante cinq casse-cous sont attendus, en provenance de 15 différents pays.

L’événement se déroule une semaine avant l’épreuve du Red Bull Crashed Ice prévue le 4 mars à Ottawa, ce qui permet d’attirer l’élite qui doit accumuler des points.

«Nous avons quatre champions du monde, dont l’Américain Cameron Naasz qui a gagné en 2016, le Canadien Scott Croxall, vainqueur en 2015, et son frère Kyle, le champion de 2012, ainsi que l’Autrichien Marco Dallago, victorieux en 2014. En fait, nous avons 15 patineurs du top 20, donc c’est du gros calibre», souligne Bruno Richard, l’autre coprésident de la Course Xtreme CCNB.

L’organisation de Bathurst espère attirer plus de 8000 spectateurs à cet événement. Le site sera muni d’un écran géant afin qu’ils ne manquent pas un brin du spectacle, peu importe l’endroit où ils se trouvent.