L’officiel Jesse Marquis fait ses premiers pas chez les pros

Jesse Marquis a vécu des émotions qu’il n’est pas près d’oublier de sitôt en fin de semaine dernière à Toronto. L’officiel de Bouctouche a fait ses premiers pas dans le hockey professionnel lors de trois rencontres de la Ligue américaine de hockey. Une expérience qui lui permet maintenant de rêver à la LNH.

L’officiel âgé de 23 ans est le premier à l’avouer: il n’était pas gros dans ses culottes quand il a sauté sur la glace du Centre Air Canada vendredi soir, pour le match entre le Moose du Manitoba et les Marlies de Toronto.

«Tous les gens avec qui tu travailles sont de vrais professionnels. Pour mon premier match, j’ai arbitré avec John Grant, qui fait 40 parties de la LNH par année. Même chose avec les deux arbitres en chef, Jake Brenk et Terry Koharski», explique-t-il.

Quelques minutes avant son premier match, la panique s’est emparée de lui.

«On était en train de s’habiller et John avait mis un chrono sur son téléphone pour nous donner un compte à rebours. À un moment donné, il a regardé son téléphone et il a dit qu’il restait sept minutes. Quand j’ai entendu ça, la panique m’a pris. J’avais les jambes qui tremblaient et le mal de ventre. J’ai eu des chaleurs et la nervosité m’a envahi», raconte-t-il.

Fort heureusement, tout est rentré dans l’ordre après quelques tours de la patinoire.

«Après l’hymne national, j’étais pleinement concentré. Il y avait quatre superviseurs de la LNH qui étaient là. Je ne voulais pas faire le fou! Je voulais faire le travail et c’est ça que j’ai fait.»

Marquis allait vivre ce moment historique avec un autre Acadien puisque c’est Patrice Cormier, du Moose, qui s’est avancé pour prendre sa première en jeu de la rencontre.

«Byron Froese, des Marlies, est venu me féliciter pour mon premier match. Patrice s’est retourné et il a fait la même chose. Il me parlait comme s’il me connaissait depuis longtemps. C’était plaisant de voir tout le respect que les joueurs me témoignaient», mentionne celui qui est officiel depuis déjà huit ans.

L’Acadien de Bouctouche a passé avec succès ce premier gros test au niveau professionnel.

«Je n’ai peut-être pas toujours pris les bonnes décisions, mais ils comprenaient que c’était mon premier match. J’ai appris énormément de ça. Les petites choses que j’ai manquées, ce sont des choses qui viennent avec l’expérience», avance-t-il.

Par exemple, si la mise en jeu a lieu dans le territoire du Moose, c’est le joueur de centre du Moose qui doit déposer son bâton sur la glace en premier.

Des détails, certes, mais des détails que les officiels doivent connaître, reconnaît Marquis.

«Les joueurs sont des professionnels et ils sont payés pour remporter des mises en jeu. Ils ont pris un peu avantage sur moi quelques fois. C’est quelque chose que je ne réalisais pas sur le moment, mais dans les temps d’arrêt, John venait me voir pour me le dire.»

Au bout du compte, Jesse Marquis pense-t-il avoir impressionné ses supérieurs?

«Je pense que oui. Je ne sais pas ce que les superviseurs pensent, mais il n’y en a pas un qui est rentré dans le vestiaire pour me blaster! J’imagine que c’est un bon signe.»

Le parcours de l’Acadien est fulgurant depuis trois ans et ce parcours est loin d’être terminé.

«C’était vraiment toute une expérience. J’ai réalisé que ce ne sont pas tous les officiels qui ont cette chance. Je suis vraiment content de moi d’avoir atteint ce niveau. J’aimerais être dans la LNH d’ici trois ans, mais je n’ai pas de contrôle là-dessus.»