Les meilleurs nageurs de la province attendus à Campbellton

Plus de 200 des meilleurs nageurs de la province se feront la lutte à Campbellton ce week-end dans le cadre du Championnat par équipes Marianne Limpert.

Après le Championnat canadien de ski de fond des Maîtres, qui se déroulait la semaine dernière à Charlo, voilà qu’une autre compétition sportive d’envergure se profile à l’horizon au Restigouche.

Le Championnat par équipe de natation Marianne Limpert est l’une des plus importantes compétitions de natation de la province, et celle-ci doit avoir lieu ce week-end à la piscine du Centre civique de Campbellton.

La compétition mettra en scène plusieurs styles de nages et ce, dans différents niveaux et catégories d’âge.

«C’est vraiment la grosse compétition de l’année dans la province pour les nageurs, et selon moi, la plus intéressante. Puisqu’on parle d’équipes, il y a toujours beaucoup d’ambiance lors des courses. C’est une compétition très festive appréciée tant des nageurs que des spectateurs», indique Alexandre Savoie, entraîneur-chef du club hôte, le club Aquatika.

Ça fait un bail que Campbellton n’avait pas accueilli cette compétition de natation provinciale. La dernière fois en fait remonte à plus de 17 ans.

«Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Habituellement, la compétition se déroule dans les plus grands centres comme à Saint-Jean. Mais cette année, on a vraiment mis le paquet pour l’avoir», exprime Krystal Cormier, également du club Aquatika.

«On est un petit club dans une petite région, mais nous avons tout de même des infrastructures exceptionnelles et notre objectif est vraiment d’accueillir plus de compétitions comme celles-ci à l’avenir», ajoute-t-elle.

De fait, le club vient de marquer beaucoup de points en procédant à l’achat d’un tableau indicateur numérique. Bien que dispendieux (près de 20 000$), il demeure certainement un atout indéniable pour obtenir plus de rencontres majeures du genre.

«C’est quelque chose que nous n’avions pas et ça manquait. Cet ajout va rendre la compétition beaucoup plus vivante pour les spectateurs puisqu’ils connaîtront sur le champ les vainqueurs alors que les temps des huit couloirs seront inscrits instantanément sur le tableau. Ce sera surtout pratique pour les courses serrées. Auparavant, tout ça se faisait à la main, avec des chronomètres, et il fallait attendre longtemps pour les résultats finaux», indique M. Savoie.

Relativement petit, le club Aquatika compte un peu plus d’une trentaine de nageurs. Toutefois, petit ne signifie pas manquer de vigueur. Au contraire, une douzaine de ses nageurs devrait prendre part à la compétition.

«Le club va bien. Nous sommes moins nombreux qu’il y a quelques années, mais les inscriptions sont à la hausse. Le nombre de nos membres va en grandissant. Et en fait, malgré notre nombre quand même restreint – qui ne se compare en rien à ceux des grands centres par exemple –, nous sommes étonnamment compétitifs. Nous avons, par exemple, quatre nageurs qui aspirent au niveau national. C’est énorme pour une petite région comme la nôtre. À ce chapitre, on suit de très près les grands centres et on en est très fier», indique l’entraîneur-chef.

Les compétitions débutent vendredi et se poursuivront jusqu’à dimanche.