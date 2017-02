Parfaites Élites!

S’il s’agissait d’un bulletin scolaire, elles auraient obtenu la note de 100%!

C’est en mettant derrière elles une fiche parfaite de 16 victoires en autant de parties cette saison que les Élites de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault amorceront les séries demi-finales 2 de 3 dans la Conférence Ouest AA de hockey scolaire féminin en accueillant les Lady Huskies de Hartland, mercredi soir.

Les Élites ont été dominantes cette saison. Outre leur dossier sans bavure, elles ont terminé au premier rang pour les buts marqués (120) et les filets alloués à l’adversaire (20).

«Nous avons eu des matchs faciles mais nous avons aussi remporté deux parties en prolongation contre Woodstock. Nous avons beaucoup de talent mais tout un esprit d’équipe. On aime jouer, on aime s’entraîner et on veut sans cesse s’améliorer», a dit la capitaine Megan Ouellette.

Sept joueuses des Élites figurent dans le top 10 des pointeuses, soit Shani Rossignol (2e, 20-17=37), Allie Christensen (4e, 18-10=28), Julie Côté (5e, 14-10=24), Kaylee Madore (6e, 9-15=24), Amélie Madore (7e, 8-16=24), Jolyane Labrie (9e, 15-7=22) et Isabelle Michaud (10e, 11-9=20).

«C’est une saison exceptionnelle pour nous. Nous avons cinq nouvelles joueuses de 8e année qui se sont greffées aux Élites et elles ont amené une nouvelle énergie à la formation. Les filles ne ménagent pas leurs efforts sur la glace et jouent avec coeur», a mentionné l’entraîneur Mark Madore.

Fait à souligner, l’équipe a été composée à partir des 15 filles qui se sont présentées au camp d’entraînement. La gardienne, Marie-Éve Michaud, en est à sa première expérience au hockey féminin. En plus de ses 15 victoires, elle a maintenu la meilleure moyenne avec 1,33 but alloué par partie.

«Nous avons fait un essai pour attirer les filles dans notre équipe le printemps dernier. Comme nous perdions notre gardienne, Marie-Ève s’est essayée à cette position. Elle s’est améliorée de match en match», a ajouté l’entraîneur Madore.

Durant la saison, les Élites ont mis la main sur les bannières AA lors de trois tournois (Grand-Sault, Campbellton et Edmundston).

Les deux formations gagnantes du premier tour des séries dans la Conférence prendront part au tournoi Sud contre Ouest où elles affronteront deux clubs de la région de Saint-Jean. Les deux finalistes obtiendront leur laissez-passer pour le championnat provincial.

«C’est notre cinquième saison depuis que nous avons démarré le programme et nous avions remporté le championnat provincial en 2013-2014. Tous les espoirs sont permis d’aller encore jusqu’au bout», a indiqué Mark Madore.

Selon lui, les Acadiennes de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet et les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche sont les formations AA qui ont donné le plus de fil à retordre aux Élites lors des tournois cette saison.

La formation ne perdra que trois joueuses en vue de la saison 2017-2018. C’est donc dire que le noyau actuel sera de retour. Interrogé à savoir si les Élites pourraient bâtir une dynastie, l’entraîneur a fait preuve de réserve.

«On va essayer de se maintenir dans le peloton de tête et faire vivre de belles années de hockey scolaire à ces jeunes filles», a-t-il dit.