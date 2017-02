Série JC’s-Hawks: un quatrième match déterminant

À quelques heures du quatrième match de la série quart de finale opposant les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog au Centre J.-K.-Irving, deux scénarios sont sur la table. Soit les Hawks égalisent les chances deux matchs partout et transforment la série en 2 de 3, soit ils se retrouvent acculés au mur et font face à l’élimination dès jeudi soir.

Le hic est que les JC’s ont passé un plus que sérieux message à leurs grands rivaux, dimanche, en les rossant 7 à 2.

Luc Williams, auteur de trois buts et une passe dans cette solide victoire, s’attend à un match d’une rare intensité.

«C’est assurément le match le plus important de la série, dit-il. Ça va être intense. Nous voulons prendre l’avance 3-1 et les Hawks veulent égaler la série. Il faudra que nous soyons prêts.»

La dernière victoire des JC’s est d’autant plus impressionnante que l’équipe doit composer avec des blessés de grande importance, dont Peter Boyd et Jesse Lymburner, tous deux à l’écart du jeu en raison de commotions cérébrales. Le capitaine Jacques Cormier doit quant à lui jouer avec une visière complète après avoir été subi une sévère coupure au visage dans le match précédent.

«Avec les joueurs qu’il nous reste dans l’alignement, nous avons confiance, mais c’est certain que le retour de certains gars pourrait aider», mentionne Williams.

À savoir si les JC’s gagneraient quelques jours de repos s’ils parvenaient à se débarrasser rapidement des Hawks, Williams répond dans la négative.

«C’est toujours mieux de terminer une série rapidement, mais pour nous le plus rapidement c’est de gagner. Peu importe ce qui va arriver, il n’y aura pas de longue pause parce que les Stallions nous attendent déjà», indique-t-il.

Dans le camp des Hawks, le défenseur Trey Lewis s’attend lui aussi à un match où les deux équipes vont jouer avec acharnement.

«Les trois premiers matchs ont été intenses et ça ne sera pas différent mercredi soir, lance-t-il. Nous avons su rebondir après notre défaite dans la premier match et nous allons le refaire dans le match numéro 4. Nous sommes concentrés là-dessus.»

Les deux équipes se retrouveront jeudi soir pour la cinquième partie, toujours au Centre J.-K.-Irving.

Pour ce qui est de la série demi-finale entre le Au P’tit Mousse de Lamèque et les Vikings du Restigouche-Nord, les représentants de la Péninsule acadienne tenteront de prendre une avance de 3-0 vendredi soir à l’Aréna des Îles. En cas de victoire, ça pourrait se terminer dès samedi soir au Palais des glaces Inch Arran de Dalhousie.