Le Titan sera-t-il un club à éviter en séries?

Ça ne prend pas une maîtrise en mathématique, ni la tête de hockey de Scotty Bowman et encore moins une boule de cristal pour constater que le Titan d’Acadie-Bathurst sera un club dangereux au cours des prochaines séries éliminatoires.

Si la vraie saison débutait aujourd’hui, les Olympiques de Gatineau se taperaient les hommes de Mario Pouliot en première ronde.

Vous pouvez parier sans peine quelques sous que l’entraîneur-chef Éric Landry souhaite du changement dans le classement d’ici au 19 mars.

Depuis le 7 janvier, le Titan a triomphé à 13 reprises et subi quatre revers, dont un en prolongation. C’est 27 points sur une possibilité de 34. Une période au cours de laquelle l’équipe a marqué 88 buts (moyenne de 5,2 par match) et n’en a permis que 43 (moyenne de 2,5).

Le premier trio composé de Christophe Boivin (11-17=28), Antoine Morand (6-18=24) et Vladimir Kuznetsov (13-11=24) a été particulièrement efficace lors de ses 17 parties avec une récolte de 76 points, 70 ayant été obtenus lors des 13 victoires.

Bref, pour battre le Titan, le club adverse doit neutraliser à tout prix cette combinaison.

Mario Pouliot, qui était d’humeur taquine, demande aussitôt de quel premier trio l’auteur de lignes est en train de lui parler. Il est vrai que les Daniil Miromanov, Jeffrey Viel, Rodrigo Abols, Dawson Theede et Jordan Maher seraient vraisemblablement utilisés au sein d’une première unité chez certaines équipes.

Puis, il se met à vanter le vétéran du trio, Christophe Boivin. Le numéro 11, coiffé lundi du titre de première étoile de la semaine dans la LHJMQ, a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue canadienne.

«Toff a été exceptionnel dans la dernière semaine. Moi, ce qui m’impressionne le plus avec lui, c’est tout le travail qu’il a effectué pour améliorer son jeu défensif. En sortie de zone, ce n’était pas évident il y a un an. Aujourd’hui, il est l’un des meilleurs. Il n’est pas à +31 pour rien», affirme Pouliot.

«Antoine, lui, a été excessivement rapide en fin de semaine. Il joue depuis quelques semaines du très bon hockey», souligne l’entraîneur qui a toutefois gardé le meilleur pour la fin.

«Vladimir est actuellement le joueur le plus sous-estimé de la ligue. Je ne peux pas croire que personne ne parle de Kuz en vue du prochain repêchage. On a ici un gros bonhomme de 6 pieds 2 pouces et 205 livres âgé de seulement 18 ans, qui patine bien, qui joue avec intensité, qui se sent en confiance avec la rondelle, qui prend les bonnes décisions, qui lance souvent au filet et qui accepte de payer le prix en se mettant le nez dans le trafic. Les recruteurs lui reprochaient sa constance l’an dernier. Ça ne tient plus cette excuse», dit-il avec justesse.

Au cours de ses 26 dernières rencontres, soit depuis le 11 décembre, Kuznetsov a réussi 20 buts et 19 passes pour 39 points. Échelonné sur une saison, on parle d’une campagne de 52 buts et 102 points.

Pouliot admet que de ne pas avoir été repêché a fait très mal à la confiance de son jeune Russe l’été dernier. Ça explique d’ailleurs selon lui ses chiffres plus modestes en début de campagne.

«C’est clair que ça l’a affecté, confie-t-il. Mais en même temps, jamais je ne me suis inquiété pour lui. Même s’il avait moins confiance avec la rondelle et que ses tirs atteignaient moins souvent le filet, il n’a jamais arrêté de jouer avec intensité. Il lui fallait juste un peu de temps. Les gens oublient qu’il est arrivé ici à seulement 17 ans et qu’il n’était pas dans la meilleure condition physique à 219 livres. Il lui a aussi fallu s’habituer à plein de nouvelles choses, dont la langue. Il a travaillé très fort pour être là où il est aujourd’hui. J’ai posé des questions à des recruteurs à son sujet parce que je ne comprends pas qu’il ne soit pas considéré», révèle Mario Pouliot.

Le Titan (32-20-5, 69 pts) reprend l’action mercredi soir en visitant les Sea Dogs de Saint-Jean (39-13-4, 82 pts) au Harbour Station. Il s’agira d’un premier duel entre les deux équipes depuis l’excellent match remporté 3 à 2 par les Sea Dogs il y a deux semaines.