Aigles Bleues: Ross recherche la moindre faille des Huskies

Ça fait trois jours que Denis Ross étudie toutes les images des vidéos de matchs de ses Aigles Bleues contre les puissantes Huskies de l’Université Saint Mary’s. Il est à la recherche de la moindre faille à exploiter dans cette demi-finale deux de trois du hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique, qui s’amorce jeudi soir à Halifax. En a-t-il trouvé?

«Je ne veux pas trop en parler…», avance le pilote du Bleu et Or qui, faut bien l’avouer, ne fera pas figure d’équipe favorite dans cette confrontation face aux championnes du calendrier régulier.

Des failles, il n’a pas dû en trouver beaucoup.

La fiche des Huskies – 18-3-3 – ferait peur à n’importe qui. Leur duo de choc composé de Brenna Lanceleve (15-24=39 pts) et de Caithlyn Manning (14-21=35 pts) fait l’envie de toutes les équipes du circuit.

Et que dire de leur défensive: si elles trônent au premier rang avec seulement 42 buts accordés, elles le doivent en grande partie à leur gardienne Rebecca Clark, qui montre la meilleure moyenne de buts alloués (1,64) et le deuxième meilleur taux d’arrêt (,933) de la ligue.

Sans oublier que l’Université Saint Mary’s a remporté les quatre duels face aux Aigles Bleues en saison régulière…

Donc, pas pour rien que Denis Ross a passé trois jours à étudier les bandes vidéo…

«J’ai vu des choses chez les Huskies qu’on peut exploiter, finit-il par dire, sans pour autant les dévoiler. Ça peut aussi être un déclic qui va arriver pendant le match. Nous devrons le sentir et nous ajuster en conséquence.»

Mais n’allez pas proposer au pilote des Aigles de comparer son équipe à Cendrillon, à l’exception près qu’à la place d’un escarpin de cristal et d’une robe brillante à crinoline, elle porterait au pied un patin à la lame aiguisée et sur son dos un chandail bleu et or.

«Non, nous ne sommes pas une équipe Cendrillon, corrige Ross. Le talent a toujours été là. Sauf que sur la glace, la chimie a tardé. J’en suis à ma 10e année et si j’ai bien appris quelque chose, c’est de performer au bon moment. Et on en est là.»

Cette courte série, qui se poursuivra samedi à Moncton et lundi (si nécessaire) à Halifax, pourrait fort bien se jouer devant le filet. On connaît déjà l’excellence de Rebecca Clark. Mais les Aigles Bleues lui offriront une copie quasi-conforme en Gabrielle Forget, soutient l’entraîneur-chef. Elle détient une moyenne de buts alloués de 2,20 (5e dans le circuit) et un taux d’arrêts de ,928 (3e).

«Nos statistiques contre les Huskies et contre les Panthers (que les Aigles ont éliminé en deux rencontres) se ressemblent. Nous avons perdu trois fois par la marge d’un but. Elles ont une excellente gardienne et nous aussi. Si les deux jouent comme elles en sont capables, il ne se marquera pas beaucoup de buts. Leur défensive est un peu plus expérimentée et elles ont plus de profondeur en attaque. Une chose est certaine: nous allons devoir marquer des buts. On va avoir une belle série», analyse Denis Ross.

Et pour Cendrillon? Elle n’aura qu’à aller se rhabiller.