CRH: un gros défi attend le Dynamo de Kedgwick

Le Dynamo de Kedgwick (6e) a causé une certaine surprise en éliminant le Thunder de Perth-Andover (3e) dans le premier tour des séries dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. Comme «récompense», il doit maintenant se frotter aux champions de la saison régulière, les Panthères du Haut-Madawaska, dans la ronde demi-finale.

En saison, pas moins de 23 points ont séparé les deux clubs au classement. En éliminant le Thunder, le Dynamo atteint la demi-finale pour la première fois depuis son retour dans la ligue en 2010-2011.

«Nous sommes une équipe différente quand nous sommes complets que lorsqu’on se présente à 10 ou 12 joueurs comme cela a souvent été le cas cette saison. Le fait d’atteindre la demi-finale est une belle expérience pour les vétérans et les nouveaux jeunes joueurs de la localité qui se sont greffés à nous», a dit le vétéran défenseur du Dynamo, Marc Gallant.

En fait, les Panthères ne s’attendaient à avoir le Dynamo comme adversaire en demi-finale.

«Honnêtement, on se préparait pour un duel contre les Castors de Saint-Quentin. Nous avons une équipe puissante en attaque et en défensive qui est prête à relever tous les défis. Je ne m’attends pas à ce que nos adversaires marquent six ou sept buts par match comme dans la série précédente contre le Thunder», a indiqué le défenseur des Panthères, André Michaud.

Du côté du Dynamo, Marc Gallant reconnaît que les porte-couleurs de Kedgwick seront les négligés dans cette série.

«La pression ne sera pas sur nous. Nous avons subi un revers de 13 à 9 contre eux cette saison alors que nous n’étions que 10 joueurs et qu’il nous manquait plusieurs éléments-clés. Une série 4 de 7, ça peut être long. La discipline sera le mot d’ordre. Il s’est marqué beaucoup de buts (85) dans la série précédente contre le Thunder. Mais dans ce cas-ci, ça va se jouer sur deux petites patinoires et ça devrait faire une différence», a continué Gallant.

Les attentes des partisans sont élevées à l’endroit des Panthères (21-3) compte tenu de leur rendement en saison.

«L’idéal serait de terminer ça en quatre mais on s’attend à une bonne opposition du Dynamo. La plupart de nos joueurs ont vécu les séries dans la ligue ou à des niveaux supérieurs. Chacun devra rester concentré sur ce qu’il a à faire sur la glace. Il y a des atouts dans notre club que nous nous n’avons pas utilisé cette saison comme l’aspect physique qui pourrait être un facteur dans ce duel», a commenté Michaud.

La série prendra son envol samedi soir dans le domicile des Panthères (19h30). Le deuxième affrontement sera disputé dimanche à Kedgwick (15h30).