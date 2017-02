Le Titan remporte un match de fou à Saint-Jean

Quand deux des équipes les plus hots de la LHJMQ s’affrontent à ce temps-ci de l’année, en plein milieu de semaine en plus, ça donne souvent des matchs enlevants. Et c’est exactement ce qu’ont pu savourer les 4632 spectateurs réunis au Harbour Station, mercredi soir. Malheureusement pour eux, leurs favoris ont dû plier l’échine 8 à 7 devant un Titan d’Acadie-Bathurst de plus en plus sérieux dans ses prétentions de connaître un beau printemps.

Avec ce gain, un sixième de suite en passant, le Titan (33-20-5, 71 pts) confirme du même coup sa présence en séries éliminatoires.

Ce n’était certes qu’une formalité, mais il y a belle lurette que le Titan n’a pas assuré sa place dans le tournoi printanier aussi tôt dans la saison.

Les Sea Dogs (39-13-5, 83 pts) ont pour leur part vu leur séquence de victoire consécutives s’arrêter à quatre.

Mario Pouliot était de fort belle humeur après la partie et il a éclaté de rire quand l’auteur de ces lignes lui a demandé comment un entraîneur parvenait à éviter la crise cardiaque dans un tel match. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que son club joue un match de fou cette saison. Rappelez-vous, entre autres, les victoires à Halifax et Victoriaville.

«Quand une équipe parvient à obtenir 43 lancers au Harbour Station, c’est signe que tu as joué un bon match, affirme Pouliot. Ç’a été une victoire de caractère. Il ne faut pas oublier qu’il nous manquait trois morceaux importants en Jeffrey Viel, Dawson Theede et Luc Deschênes.»

«Bien sûr, nous avons eu deux séquences où les Sea Dogs sont parvenus à revenir dans la partie. Par contre, avec l’alignement que possède ce club qui, à mes yeux est presque du calibre de la Ligue américaine, c’est quelque chose quand il décide de peser sur l’accélérateur et de mettre de la pression», souligne Pouliot.

L’entraîneur dit avoir particulièrement aimé le calme démontré par ses joueurs malgré les deux remontées des Sea Dogs. Le Titan a bousillé des avances de 4 à 1 et 6 à 4.

«Jamais les gars n’ont paniqué. Ils savaient que le plus important dans une telle situation était de bien respirer et de se concentrer sur leur prochaine présence sur la glace. Ils ont très bien réagi. J’ai beaucoup aimé les matchs de (Daniil) Miromanov et (Vladimir) Kuznetsov. Christophe Boivin a de son côté été Christophe Boivin», mentionne Pouliot.

«J’ai aussi aimé que nos buts soient marqués selon notre identité. Nous comptons des buts en travaillant et en sautant sur les rebonds et les rondelles libres. Nous avons passé de beaux et longs moments dans leur territoire ce soir.»

Kuznetsov (2-1), Boivin (2-0), Miromanov (1-2), Félix Boivin, Joakim Paradis et Rodrigo Abols, avec le but vainqueur à la 13e seconde de la prolongation, ont marqué pour le Titan. Zachary Malatesta et Adam Holwell ont contribué trois passes chacun. Antoine Morand a obtenu deux mentions d’aide.

Nathan Noel (3-1), Spencer Smallman (2-2), Thomas Chabot (1-3) et Bokondji Imama ont fourni la riposte. Mathieu Joseph et Cole Reginato ont réussi deux passes chacun.

Anthony Dumont-Bouchard a repoussé 23 des 30 tirs dirigés vers lui pour empocher la victoire.