Alpines-Acadiens: comme un septième match d’une finale

Il y a de fortes chances que le duel entre les Acadiens du Grand Caraquet et les Alpines de Tracadie, vendredi soir au Colisée Léopold-Foulem, ait l’allure d’un septième match d’une finale.

L’enjeu pour les deux clubs est le premier rang de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Et les deux équipes y tiennent mordicus.

Pour s’assurer du championnat de la saison régulière, les Acadiens (17-6-0, 34 pts) doivent l’emporter en temps réglementaire.

S’il fallait que les Alpines (16-5-1, 33 pts) récoltent un point (en prolongation ou en tirs de barrage) vendredi et qu’ils disposent des Rameurs de la baie des Chaleurs en clôture de saison, samedi, ce sont eux qui seront couronnés.

Pourquoi? Tout simplement parce que les Alpines ont eu l’avantage sur les Acadiens en saison avec quatre victoires et un revers lors de leurs cinq premiers face à face.

Le capitaine des Acadiens, Yan Rail, en a vu d’autres au fil des ans et il comprend l’importance de profiter de l’avantage de la glace dans les séries. Si une série doit s’éterniser jusqu’à la septième partie, il est préférable que ce soit devant ses partisans.

«Il faut tout donner ce que nous avons, dit-il. De toute façon, nous aurons près de deux semaines de repos ensuite pour soigner les bobos. Il faut donc tout laisser sur la glace vendredi soir.»

Pour sa part, le gardien Antoine Landry ne croit pas que l’entraîneur Mario Gaudet aura besoin de livrer un grand discours pour stimuler les gars avant la partie.

«Tout a été dit pendant la saison, lance-t-il. Tout le monde à ce stade-ci connaît son rôle, de même que nos forces et nos faiblesses. La balle est dans notre camp et j’ai confiance en l’équipe. Nous avons d’excellents leaders et de bons vétérans qui font sentir leur présence dans le vestiaire. D’ailleurs, c’est l’équipe la mieux soudée avec laquelle j’ai joué depuis que je fais du hockey. C’est beau à voir.»

Selon Rail, la grande force des Alpines est leur attaque à cinq.

«À 5 contre 5, nous pouvons rivaliser avec eux. Mais leur avantage numérique a souvent fait la différence pendant nos matchs contre eux. Il faudra être discipliné. Tu n’as pas le choix contre une telle équipe et je crois que les gars commencent à la réaliser. Nous serons prêts vendredi et ça devrait être un très bon match. J’espère que les partisans seront là», mentionne le vétéran des Acadiens.

«Les Alpines ont démontré pendant toute la saison qu’ils avaient un gros arsenal offensif et une solide défensive, révèle Antoine Landry. Par contre, avec un alignement complet, je suis convaincu que nous avons ce qu’il faut pour les battre. Il faudra toutefois être un peu plus agressif, ou du moins ne pas se laisser intimider, en plus de garder les choses simples.»

Dans l’autre camp, le jeune défenseur Brandon Haché s’attend lui aussi à un match d’une rare intensité.

«Ce sont deux très bonnes équipes et c’est celle qui exécutera le mieux son plan de match qui va l’emporter, estime l’arrière âgé de 19 ans. Ça va être un match très serré.»

Selon Haché, rendu à ce stade-ci de la saison, le statut d’un joueur importe peu, qu’il soit un vétéran ou une recrue.

«Les plus jeunes ont eu la chance d’apprendre beaucoup auprès de vétérans comme Martin McGraw, Ulysse Brideau et Christian Brideau et le moment est maintenant venu pour tous les gars d’apporter leur jeu à un autre niveau. Pour les prochaines semaines, le plus important est d’accepter de payer le prix pour aider l’équipe et de suivre le plan de match de l’entraîneur (Brian Basque)», ajoute Brandon Haché.