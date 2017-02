Coupe Riders: Dame Nature «vole le show» encore une fois

Bruno Richard aimerait tant qu’on parle des 145 athlètes provenant de 15 pays attendus pour la Course Xtreme de Bathurst, samedi. Il adorerait que les médias mettent l’accent sur la collaboration étroite des programmes du CCNB-Bathurst à cet événement spectaculaire. Mais il n’a pas le choix: il doit s’incliner devant Dame Nature, qui est en train de «voler le show». Encore une fois.

«Il ne pourrait pas faire moins-40!», lance-t-il à la fois en blague et par dépit devant cette piste qui fond à vue d’oeil surla butte du Collège communautaire de Bathurst.

«Je n’en reviens pas qu’on passe encore une fois à travers ça…», ajoute-t-il d’un même souffle, rappelant les mésaventures extrêmes de 2016 alors qu’une semaine de doux temps avait causé un sérieux casse-tête au comité organisateur de cette épreuve de la Coupe Riders.

De revivre les mêmes ennuis ne lui plait pas du tout, c’est clair. Parce que cela a évidemment une incidence directe sur la qualité du parcours, qui a été amputé des deux-tiers pour les descentes de qualification de jeudi, lesquelles descentes reprendront vendredi matin, dès 6h.

Une incidence aussi sur les coureurs qui vont se pointer le nez à Bathurst, a-t-il aussi admis. Plusieurs étaient en attente à Montréal ou à Toronto, jeudi, dans l’attente d’obtenir le feu vert pour se rendre dans la région Chaleur.

«Tous les participants veulent une belle piste et c’est normal. Mais nous sommes à la merci de la température. Courir dans des conditions moyennes, ce n’est pas agréable. Pour l’instant, nous n’avons eu aucune annulation en raison de la température, parce qu’il y a des points importants en jeu ici pour le championnat. Les seules annulations que nous avons eues pour l’instant sont en raison de blessures. Par exemple, le champion en titre à Bathurst, l’Américain Matt Johnson, ne sera pas ici, car il s’est blessé à un genou à Saint Paul», soutient le coprésident de l’événement.

Le temps doux a amolli la glace à plusieurs endroits, spécialement dans le versant sud de la butte, au point où les bénévoles ont dû placer des toiles de protection afin d’empêcher ce qu’il reste de glace à fondre.

«Une des deux courbes majeures a mangé la claque, admet par contre Richard, mais il reste encore assez de glace en-dessous pour la garder en bon état pour samedi. On fait du mieux qu’on peut. Nous avons géré ce que nous avons pu gérer.»

Chose certaine, il en faudra pas mal plus pour forcer le comité organisateur à annuler les finales de samedi soir. Les premières descentes éliminatoires sont toujours programmées pour 20h.

Quant à Dame Nature, même si elle égratigne le moral des organisateurs, les plus récentes prévisions laissent croire que ça ne devrait pas trop s’aggraver dans les 48 prochaines heures.

«Il ne reste plus qu’à acheter une demi-douzaine de chapelets et les accrocher sur les cordes à linge. Samedi, nous aurons une course et nous livrerons une fois de plus la marchandise», assure Richard.