CRH: des retrouvailles pour les Prédateurs et les Castors

Les saisons se suivent et… se ressemblent dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. Les Prédateurs du Témiscouata et les Castors de Saint-Quentin se retrouvent à nouveau en demi-finale, un rendez-vous qui n’était par contre pas prévu par les observateurs.

En fait, plusieurs s’attendaient à ce que le Thunder de Perth-Andover (3e) sortent gagnants contre le Dynamo de Kedgwick (6e), ce qui n’a pas été le cas.

Ce sont les Castors de Saint-Quentin (5e) qui s’amènent plutôt contre les porte-couleurs du Témiscouata. Même s’ils ont remporté les trois duels en saison, l’attaquant des Prédateurs (2e), Olivier Dumont, reconnaît qu’il ne s’agit plus que d’une statistique.

«Ce n’est pas nécessairement un avantage psychologique parce que tout s’efface et ça ne veut plus rien dire à ce stade-ci. La saison et les séries sont deux choses bien différentes. Parfois, les équipes disputent plusieurs matchs avec des alignements réduits durant la campagne. Les Castors sont une formation plus puissante que leur cinquième rang au classement», a-t-il fait remarquer.

Les deux clubs ont croisé le fer en demi-finale la saison dernière. Les Castors sont revenus de l’arrière en gagnant les deux derniers duels pour éliminer les Prédateurs dans le décisif septième match.

Selon Dumont, les Prédateurs devront se faire plus insistants dans la zone des Castors.

«On leur a donné la tâche facile en séries l’an passé, il faudra éviter cela cette fois-ci. Il faudra sans cesse mettre de la pression sur leurs défenseurs et les frapper pour les forcer à commettre des erreurs. L’équipe qui va travailler le plus fort va s’en sortir», a continué le numéro 89 des Prédateurs.

Selon le défenseur Hugo Thériault, les Castors n’ont pas grand chose à se reprocher dans leur série quart de finale contre les Ambassadeurs de Saint-Jacques et ils devront tout simplement garder la même recette.

«Nous avons été intenses de la première à la dernière minute contre les Ambassadeurs et cela a été la clé du succès. Il faudra continuer à jouer comme cela contre les Prédateurs. On peut s’attendre à une série axée sur la vitesse. Notre mot d’ordre sera encore la discipline», a indiqué le numéro 5 des Castors.

Son coéquipier Yannick Thibault estime que les Castors, champions en titre, devront se concentrer afin d’éviter de tirer de l’arrière dans les rencontres.

«La série contre les Ambassadeurs a été comme un yoyo où les deux clubs s’échangeaient les devants. La clé pour nous, c’est de travailler durant 60 minutes pour éviter que ça se produise», a souligné Thibault.