Hockey scolaire: les Prédateurs abattent une proie de choix

L’équipe de hockey interscolaire de la polyvalente Roland-Pépin, les Prédateurs, a-t-elle trouvé le talon d’Achille des Bisons de Tracadie?

Dimanche au Centre civique Memorial de Campbellton, la formation restigouchoise, qui évolue dans la catégorie AA, a eu raison de ses rivaux péninsulaires de calibre AAA par la marque de 5 à 4.

«Ce n’est pas la première fois qu’on se frotte à une équipe AAA cette année, et notamment les Bisons. Toutefois, Tracadie n’avait pas perdu une seule rencontre encore cette saison. On a percé la muraille», indique l’entraîneur-chef des Prédateurs, Guy Levesque.

En fait, c’était la troisième fois que les deux formations se retrouvaient face à face sur la glace cette année. Et la troisième fois a été la bonne.

«Les deux autres rencontres avaient toutefois été très serrées, se concluant elles aussi par un seul point (2 à 1 et 3 à 2), mais à l’avantage des Bisons.»

La défaite assénée par les Prédateurs a-t-elle ébranlé la confiance des Bisons? Difficile à dire, mais il reste que ceux-ci ont perdu leur match suivant.

«Les avoirs battus, c’est une petite fierté puisqu’ils étaient invaincus, ça c’est certain», souligne l’entraîneur.

Cette victoire face aux Bisons est, selon M. Levesque, un signe de la vitalité des Prédateurs cette saison, l’équipe trônant en première position de sa division AA avec un total de 27 points. Avec 29 points, les Bisons demeurent également en tête de leur section AAA.

À sa troisième année consécutive à la tête des Prédateurs, Guy Levesque estime que sa formation a le potentiel pour se rendre jusqu’aux finales provinciales.

«C’est la première année que nous sommes en tête du classement et que nous avons des chances de nous rendre au tournoi provincial. Tout n’est pas gagné par contre, il reste encore du chemin à faire pour nous assurer de cela. Il reste encore trois rencontres puis les séries de divisions, et il y a des formations très coriaces sur cette route», dit-il.

S’il répète que rien n’est assuré, M. Levesque avoue néanmoins qu’il aime ce qu’il voit de ses joueurs sur la glace.

«L’équipe est surprenante. On a un bon équilibre en l’attaque et en défensive, en plus d’un bon gardien devant le filet. Il faut simplement continuer à être discipliné et à jouer du bon hockey», souligne M. Levesque.

L’entraîneur croit par ailleurs que peu importe la formation qui représentera le Nord au tournoi provincial, celle-ci risque de causer de belles surprises.

«Le calibre est intéressant cette année et je pense que les chances sont bonnes que le nord revienne du tournoi avec une bannière», ajoute-t-il.