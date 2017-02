Temple de la renommée: Paula Keating sera intronisée

La golfeuse Kimberly Adams, de Tide Head, et la marathonienne Paula Keating, de Miramichi, font partie de la 48e cuvée du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Les célébrations (banquet et cérémonie d’intronisation) auront lieu le samedi 27 mai au Qplex de Quispamsis.

Au total, trois athlètes, deux équipes et un arbitre iront rejoindre les Yvon Durelle, Ron Turcotte, Willie O’Ree, Rhéal Cormier, Matt Stairs et autres légendes du sport néo-brunswickois.

Outre Adams et Keating, on retrouve aussi parmi cette nouvelle liste d’immortels le patineur de vitesse Jeffrey Scholten, de Fredericton, l’arbitre Ernest Quigley, de Miramichi, l’équipe de curling Hanson, de Saint-Jean, et le duo de frères Flood en aviron, de Renforth.

Kimberly Adams, qui a depuis ajouté Tattrie à son nom de famille, est devenue en 2003 la première golfeuse de la province à remporter le Championnat canadien, événement qui a aussi couronné au fil des ans des athlètes de la trempe de Lorie Kane et Brooke Henderson.

En 2004, Adams a ajouté à son tableau de chasse la Classique de Lakeland, en Floride, sur le circuit Futures Tour.

La golfeuse fait aussi partie du Temple de la renommée de Campbellton.

Paula Keating n’a plus vraiment besoin de présentation, elle qui détient encore le record provincial le plus prestigieux dans la course sur route, soit celui du marathon (2h47m26s). Elle a également été choisie la coureuse de l’année cinq années consécutives.

Dans la catégorie vétéran, l’arbitre Ernest Quigley a connu une carrière sportive de plus de 40 ans, notamment comme arbitre de basketball et de baseball. Décédé en 1960, M. Quigley a officié la finale de basketball des Jeux olympiques de Berlin en 1936 qui opposait le Canada aux États-Unis, en plus d’être l’arbitre au marbre dans plus de 3300 matchs de baseball majeur, dont six séries mondiales, de 1913 à 1937. M. Quigley est déjà membre du Temple de la renommée du basketball de Naismith, du Temple de la renommée sportive de l’Université du Kansas, du Temple de la renommée sportive de l’État du Kansas et du Temple de la renommée sportive de National Collegiate Athletic.

De 2000 à 2007, Jeffrey Scholten a établi cinq records mondiaux comme patineur de vitesse sur courte piste. Parmi ses autres exploits, notons des médailles d’or aux Championnats mondiaux et aux Jeux de la FISU.

Les frères Brian et Henry Flood ont connu beaucoup de succès en aviron au début des années 1980 sur la scène nationale en remportant trois médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze sur une période de seulement trois ans. Ils ont aussi représenté le Canada à quelques reprises sur la scène internationale.

Enfin, le quatuor de curling Hanlon, composée de la skip Heidi Hanlon, de la lead Kathy Floyd, de la seconde Judy Blanchard et de la troisième Jane Arseneau, a connu du succès pendant une trentaine d’années sur les scènes provinciales, nationales et mondiales. Elles ont, entre autres, pris part à 15 reprises au Tournoi des coeurs Scotties, en plus de remporter le titre mondial senior en 2012. Elle sont également membres du Temple de la renommée de Saint-Jean depuis 2013.