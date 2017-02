Titan: de belles victoires… et une place assurée en séries

Depuis ses 16 derniers duels, Daniil Miromanov a inscrit 12 buts et 22 points, en plus de présenter un différentiel de +12. - Archives

En signant un sixième gain consécutif, mercredi à Saint-Jean, le Titan d’Acadie-Bathurst a réalisé sa plus belle séquence victorieuse depuis janvier 2011. C’est long six ans! D’y être arrivé en battant les meneurs du classement général et assurer, du même coup, sa place dans les séries éliminatoires rend l’anecdote encore plus réjouissante pour les partisans.

Pour la petite histoire, le Titan s’était forgé une série de huit triomphes de suite du 7 au 26 janvier 2011.

Réal Paiement dirigeait alors l’équipe et les vedettes avaient pour nom Gabriel Lévesque, Sébastien Trudeau, Jonathan Lessard, Zach O’Brien, David Gilbert, Jérémie Blain et Olivier Roy.

Huit gains, c’est un de moins que le record de neuf, exploit qu’il a réalisé deux fois pendant la saison 2001-2002, toujours sous la direction de Paiement. Olivier Filion, Janis Sprukts, Jonathan Ferland, Michael Tessier, Karl Fournier, Simon St-Pierre, Miroslav Durak, Antoine Bergeron et bien entendu Adam Russo en étaient les principaux acteurs.

Bref, le Titan est en bonne position d’égaler le record, en autant bien sûr qu’il défasse les Mooseheads de Halifax (vendredi), les Phoenix de Sherbrooke (dimanche) et l’Océanic de Rimouski (4 mars). Ensuite, il n’aura qu’à vaincre l’Armada de Blainville-Boisbriand (5 mars) pour enregistrer une nouvelle marque d’équipe.

Le défenseur Félix Boivin, auteur d’un magnifique but contre les Sea Dogs (tir sur réception), parle de la victoire de mercredi comme d’un match de caractère.

C’est la troisième fois cette saison que l’équipe est engagée dans un match de fou à haut pointage sur la route. Et chaque fois, ç’a tourné à leur avantage. Les deux premières fois contre Victoriaville (7 à 6 en prolongation) et à Halifax (11 à 10), puis mercredi au compte de 7 à 6, encore une fois en prolongation, devant les Sea Dogs.

«Ce sont des victoires importantes pour nous. D’abord parce qu’elles nous permettent de gagner en confiance, mais aussi pour la chance qui nous est offerte de démontrer que nous somms en mesure de marquer beaucoup de buts dans une partie. Ça démontre du caractère et c’est bon pour notre préparation en vue des séries», indique Félix Boivin.

Parmi les joueurs qui ont largement contribué aux six derniers gains, il y a bien sûr Daniil Miromanov. En fait, depuis ses 16 derniers duels, le numéro 62 a inscrit 12 buts et 22 points, en plus de présenter un différentiel de +12.

Le Torontois d’origine russe peut-il faire encore mieux?

«Je l’ignore, dit-il. Je tente seulement de m’améliorer et de travailler fort chaque jour. Mon but est de disputer mon meilleur match à vie chaque soir.»

Concernant la belle séquence de l’équipe, Miromanov se dit content pour les partisans qui ont dû se montrer patients ces dernières années.

«Je crois que les gens commencent à réaliser ce que nous sommes en mesure de faire cette saison. Nous avons un excellent groupe de joueurs. Tout le monde s’entend bien, que ce soit sur la patinoire ou à l’extérieur de l’aréna. Nous jouons chaque match en pensant à nos coéquipiers», révèle-t-il.

Vendredi soir, le Titan (33-20-5, 71 pts) a rendez-vous avec Nico Hischier, Maxime Fortier et la bande de jeunes loups des Mooseheads de Halifax (25-27-5, 55 pts) au Scotiabank Centre. Félix Boivin s’attend à un match plus serré que la dernière fois, alors que lui et ses coéquipiers avaient humilié les Orignaux 9 à 0.

«Il n’y a aucune chance pour que nous prenions cette partie à la légère, soutient Boivin. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous nous attendons à ce que les Mooseheads débutent la partie comme des lions. Ce sera important de garder les choses simples et de placer beaucoup de rondelles vers leur filet. Si nous nous concentrons sur notre jeu, ça devrait bien aller.»

Pour l’occasion, le Titan sera encore une fois privé du capitaine Jeffrey Viel (suspension) et de Dawson Theede (repos). Viel n’a plus qu’un match à purger de sa suspension de trois rencontres. Quant à Theede, l’équipe a décidé de reposer son vétéran afin qu’il puisse guérir de ses bobos.

«Dawson traîne ça depuis notre match à Rouyn-Noranda et nous voulons lui donner le temps de guérir tout ça comme il faut», révèle l’entraîneur Mario Pouliot. Nous avons besoin de lui en grande forme pour les séries. Il ne jouera donc pas en fin de semaine.»

Le défenseur Luc Deschênes, même s’il demeure un cas douteux, pourrait néanmoins réintégrer l’alignement contre les Mooseheads. Une décision sera prise dans les prochaines heures.