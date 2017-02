Les Wildcats s’approchent du record de médiocrité

Ils n’ont même plus besoin de jumelles pour l’apercevoir. S’ils regardent attentivement vers l’avant, les joueurs des Wildcats de Moncton peuvent voir sa triste tronche, son affreuse binette qui se pointe à l’horizon et qui avance lentement, mais sûrement. Juste au coin de la rue, son visage hideux se dessine de plus en plus clairement. On ne parle pas ici d’un monstre sorti tout droit d’un film d’épouvante, mais de l’horrible record de défaites consécutives de la LHJMQ.

Une performance de quatre points du défenseur Mathieu Charlebois a mené les Mooseheads de Halifax (26-27-5) à une victoire de 5 à 3 sur les hommes de Darren Rumble, jeudi soir au Colisée.

Avec cette 25e défaite de suite, les Wildcats (13-42-3) s’approchent dangereusement du record de tous les temps de la LHJMQ (27), une marque établie par les Dynamos de Shawinigan en 1975-1976.

Mathieu Charlebois (1er et 2e), Arnaud Durandeau (13e), Raphaël Lavoie (4e) et Otto Semppi (15e) ont réussi les filets des gagnants.

Charles Taillon (6e), Derek Dicaire (5e) et Jeremy McKenna (14e) ont riposté pour Moncton.

Malgré le pointage serré, on avait l’impression d’avoir dominé de bout en bout chez les Mooseheads.

«On a joué un bon match. Mais j’ai trouvé que les Wildcats ont créé de l’offensive en première période, et pas parce qu’on jouait mal. Notre attaque a finalement pu aller chercher les gros buts», racontait l’entraîneur André Tourigny.

C’est le genre de match qu’un pilote redoute toujours face une équipe de dernière place.

«C’est la pire nervosité que tu peux avoir. Quand tu joues contre un gros club, tu le vois comme un défi. Dans ce cas-ci, c’est une nervosité d’une équipe qui ne veut pas échouer. C’est une mauvaise nervosité, mais je suis content de la façon dont nous avons réagi.»

L’attaquant Nico Hischier affirme que les visiteurs ont dû trimer dur pour aller chercher la victoire.

«Ils sont peut-être au dernier rang, mais ils ont quand même une bonne équipe. Ils ont vraiment bien joué contre nous au cours des deux dernières parties», souligne-t-il, en pleine séance d’autographes avec des amateurs de hockey.

«On a été obligé de travailler fort pour aller chercher la victoire», ajoute le joueur suisse.

Chez les Wildcats, l’entraîneur n’a pas apprécié l’effort de tout le monde.

«Pour avoir une chance de gagner, nous avons besoin de tous les joueurs qui poussent dans la même direction. Nous avons au moins quatre attaquants qui ne se sont pas présentés ce soir, ce qui est très décevant.»

Otto Semppi s’est chargé d’éteindre l’énergie qui habitait les joueurs des Wildcats dès les premiers instants de la première période sur un retour de Mathieu Charlebois.

L’enthousiasme s’est aussi estompé dans les gradins, alors que les cris d’encouragement ont fait place à un lourd silence.

Mathieu Charlebois a enchaîné avec une garnotte de la pointe, mais Charles Taillon a redonné un peu de vie au vieux Colisée.

Sauf que Charlebois avait un autre boulet de canon dans son arsenal…

Les Wildcats ont tenté une remontée en troisième période, mais le gardien Alexis Gravel n’a pas voulu collaborer.

Moncton accueillera le Phoenix de Sherbrooke samedi au Colisée.