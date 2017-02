La Course XTreme de Bathurst annulée: «On vit un deuil» – Bruno Richard

«On vit un deuil», n’a pu s’empêcher d’exprimer Bruno Richard. À peine quelques minutes plus tôt vendredi en fin d’après-midi, les membres du comité organisateur de la Course XTreme de Bathurst, le coeur brisé, n’ont eu d’autre choix que d’annuler la compétition de samedi soir.

Le temps anormalement doux de la semaine a sérieusement endommagé la piste glacée de 450 mètres construite sur la butte du Collège communautaire de Bathurst, au point où il était devenu impossible d’y présenter en toute sécurité la dernière des cinq étapes de la saison 2016-2017 de la Coupe Riders.

De plus, la météo prévoit de cinq à 10 millimètres de pluie samedi soir sur la région Chaleur, avec des possibilités de pluie verglaçante.

«On ne pouvait plus conserver de trois à quatre pouces de glace nécessaires pour les courses avec des températures aussi chaudes. Jeudi soir, il faisait 9 degrés Celsius et au moment où je te parle (vendredi en fin d’après-midi), il fait 10! Tu me rappelleras à la fin d’avril et je suis convaincu qu’il ne fera pas 10 degrés», a mentionné un coprésident visiblement déçu de la tournure des événements dont il n’a aucun contrôle.

«C’est triste et c’est difficile à accepter, reprend-il. Surtout pour le noyau de nos bénévoles et de nos étudiants qui se sont donnés corps et âme afin de construire la plus belle piste du circuit de la Coupe Riders. Ils pouvaient dire mission accomplie! Ils ont été dévoués et ils ont travaillé tellement fort… C’est ce qui me fait le plus de peine. Paolo Fongemie (l’autre coprésident) a comparé ce que nous avons vécu cette semaine à un bébé sous un respirateur artificiel. Et là, nous venons de le débrancher.»

Cependant, tout n’est pas terminé, car il y aura quand même des épreuves. Elles seront disputées sur la patinoire du Centre régional K.-C.-Irving, dans un format remodelé et plus convivial. Le public est invité à une fête extérieure dès 16h, alors que les qualifications débuteront à 19h. Les éliminatoires sont prévues à 21h. Les bourses prévues pour la Coupe Riders seront remises aux patineurs les plus rapides, en plus de décerner les laissez-passer pour le Red Bull Crashed Ice du 4 mars, à Ottawa.

«On va se réunir et ça va nous faire du bien. On va se faire quand même du plaisir, est assuré Richard, qui agira à titre de maître de cérémonies pour cette occasion. Nous allons remplir l’aréna comme pendant les belles années de la Titanmania.»

La Coupe Riders de Bathurst devait attirer 145 coureurs en provenance de 15 pays. Les organisateurs espéraient également une foule record de plus de 8000 spectateurs tout le long du parcours. En début de semaine, la piste de 450 mètres était fin prête, grâce au travail de nombreux bénévoles et à la collaboration de 30 programmes du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst.

Selon Richard, il est encore trop tôt pour parler de l’avenir de la Course XTreme. En 2016, il avait fait un froid de canard pour la première. L’an dernier, quelques jours de temps doux ont causé de sérieux casse-tête aux organisateurs, mais les qualifications et les finales avaient quand même eu lieu.

«Les bénévoles vont décider si nous reprenons cette course. Si nous la déplaçons plus tôt dans l’hiver, nous n’aurons pas assez de neige pour construire la piste. L’idéal serait d’avoir un système de refroidissement de la glace, comme dans le circuit du Red Bull Crashed Ice. Car 99% du travail est de préparer la piste», soutient le coprésident, sans donner une réponse précise.

En fait, la piste – ou ce qui va en rester – ne sera pas tout à fait perdue. Dimanche, des descendeurs utiliseront des vélos à roues surdimensionnées (fatbike).