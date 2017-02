Katherine Dubuc promet une victoire des Aigles Bleues

Katherine Dubuc a du Mark Messier dans le nez. L’attaquante des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a promis une victoire de son équipe, samedi soir face aux Huskies de l’Université Saint Mary’s. Rien de moins. Ça vous démontre à quel point on a confiance dans le camp du Bleu et Or à l’aube de ce match sans lendemain.

La troupe de Denis Ross n’a plus droit à l’erreur, elle qui tire de l’arrière 1-0 dans cette série demi-finale deux de trois du Sport universitaire de l’Atlantique.

Sauf qu’il fallait vraiment savoir que l’U de M est au bord du gouffre, tellement l’ambiance était détendue lors de la séance d’entraînement de vendredi.

Dubuc parlait surtout de confiance.

«Ce sera une victoire, c’est sûr. Le moral est bon dans le vestiaire et on va travailler jusqu’au bout. On va mettre nos vies sur la glace samedi», lance-t-elle en rigolant.

Si l’enjeu du match est crucial, pas question de dévier d’un iota de la routine.

«Notre préparation reste la même. On va arriver avec le feu dans les yeux et on va tout donner», assure le numéro 15 du Bleu et Or.

«Nous avons le désir de gagner et le talent pour le faire. Nous avons aussi l’énergie. On va gagner, c’est une promesse. On va tout faire en équipe et on va sortir avec cette victoire-là.»

Dubuc se dit consciente de la tâche qui se trouve devant son équipe, mais elle n’en démord pas: les Aigles Bleues seront victorieuses.

«Il va falloir être continuellement dans leur face et sortir avec la rondelle des coins de la patinoire», avance la joueuse québécoise.

Sans être aussi catégorique, l’entraîneur Denis Ross semble également bourré de confiance.

«On a tué neuf pénalités jeudi soir et nous avons seulement eu trois avantages numériques. On a eu plusieurs bonnes chances de marquer en fin de match, mais on n’a pas pu aller chercher le gros but», souligne-t-il.

«Il faut ajuster notre travail en zone défensive parce que les Huskies ont un système un peu différent. On va s’adapter pour contrer ça», assure le pilote de l’U de M.

Ross confirme que ses filles seront prêtes à faire face à la musique dès qu’elles poseront le patin sur la glace, samedi soir.

«Les filles ne sont pas vraiment nerveuses. Je pense que c’est plus du trac. Et c’est normal. C’est ça qu’on veut avant un match. Ça leur permet de rentrer dans leur zone et d’être concentrées. Si tu es trop à l’aise, tu n’es pas prêt à jouer.»

Encore une fois, Gabrielle Forget défendra la cage du Bleu et Or samedi.

Si un troisième match était nécessaire, il serait présenté lundi soir à Halifax.