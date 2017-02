Titan: Christophe Boivin s’occupe des Mooseheads

Le Titan d’Acadie-Bathurst semble fin prêt pour les séries. Un doublé du vétéran Christophe Boivin a mené son équipe à un triomphe de 3 à 2 sur les Mooseheads de Halifax, vendredi soir au Centre Scotiabank.

Il s’agissait pour la bande à Mario Pouliot d’un septième triomphe de suite, qui se rapproche dangereusement du record d’équipe. La marque de neuf avait établie en janvier 2011.

Cette victoire, les locaux la doivent surtout à Boivin, qui a terminé sa soirée de travail avec une récolte de deux buts (ses 39e et 40e de la saison) et une mention d’aide.

Vladimir Kuznetsov a aussi participé aux célébrations avec son 26e.

Antoine Morand a pour sa part ajouté deux passes à sa fiche offensive.

Benoît-Olivier Groulx (16e) et Jocktan Chainey (4e) ont été les seuls à pouvoir déjouer Reilly Pickard du côté des Mooseheads.

L’entraîneur Mario Pouliot parlait d’un bon effort collectif pour aller chercher une victoire dans un amphithéâtre qui peut être intimidant pour les visiteurs.

«Je pense que nous avons joué un bon match de route. On ne leur a pas donné grand-chose à cinq contre cinq. Je crois aussi que leur gardien de but (Alexis Gravel) a fait des gros arrêts, notamment sur Antoine Morand en première période et un autre après leur premier but devant Olivier Desjardins», analyse-t-il.

«Notre désavantage numérique a fait du bon travail. Je pense aussi à un gars comme Samuel L‘Italien, qui a bloqué une quantité industrielle de tirs. Je dirais aussi que tout le monde a participé à cette victoire», ajoute le pilote du Titan.

«C’est un peu comme ça que ça se passe depuis un certain temps. Tous les joueurs mettent l’épaule à la roue. Il faut également mentionner que nous avons remporté cette partie sans Jeffrey Viel (suspendu), Luc Deschênes et Dawson Theede.»

Christophe Boivin a poursuivi sur sa belle lancée à mi-chemin dans la rencontre, sur un jeu amorcé par Antoine Morand. Le vétéran a touché la cible pour une deuxième fois un peu plus d’une minute plus tard, cette fois avec la complicité du défenseur Adam Holwell.

Vladimir Kuznetsov a placé le match hors de portée des visiteurs au début du troisième engagement.

Et devinez quoi? Christophe Boivin a récolté un autre point sur le jeu.

Groulx et Chainey ont rendu les choses intéressantes en troisième période, mais la défensive du Titan a tenu le coup pour officialiser ce septième triomphe de suite.