Les Aigles Bleues forcent un troisième et ultime match

Marie-Pier Corriveau a réussi l’un des deux buts du Bleu et Or dans la victoire de samedi. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Katherine Dubuc n’est pas une menteuse. L’attaquante des Aigles Bleues avait garanti la victoire contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s, samedi, et elle a tenu parole. Un match décisif sera donc nécessaire lundi soir à Halifax.

La troupe de Denis Ross a créé l’égalité 1-1 dans la demi-finale du Sport universitaire de l’Atlantique, avec une victoire de 2 à 1 arrachée aux Huskies, samedi, à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Dubuc a pris les choses en mains avec le filet victorieux, réussi en deuxième période.

Marie-Pier Corriveau a réussi l’autre but des gagnantes.

Hannah Askin a rendu les choses intéressantes en fin de rencontre, mais Gabrielle Forget a été à nouveau brillante dans la cage de l’U de M pour empêcher les visiteuses de créer l’égalité.

«J’avais promis une victoire et ça fait du bien de gagner. Je pense que tout le monde a bien joué. On avait une structure à respecter et on l’a fait à la lettre», racontait Dubuc après le match.

«On était dans leur face pendant tout le match, on a bloqué beaucoup de tirs et on a tout fait pour gagner. On a joué nos vies!», image-t-elle, faisant allusion à ses propos de cette semaine.

Le numéro 15 a livré la marchandise en marquant le but gagnant.

«Ce but-là a vraiment fait du bien. C’est un but important et je suis contente de l’avoir marqué», déclare-t-elle sur un ton enjoué.

Sauf qu’elle dit réaliser que rien n’est encore gagné.

«Ça va prendre autant de détermination, et peut-être encore plus. Ça ne change rien pour nous de jouer à Halifax. On va être dans notre bulle et on va y aller à fond.»

L’entraîneur Denis Ross a beaucoup aimé ce qu’il a vu samedi.

«Nous avons vraiment bien joué en zone défensive en appliquant un nouveau système. Quand on l’a appliqué correctement, les sorties de zone étaient bonnes. Mais les Huskies restent une équipe dangereuse», assure-t-il.

La série se transporte donc à Halifax pour le match ultime, lundi soir.

Blessée à un poignet après un bon coup de bâton, Katryne Villeneuve est toujours un cas douteux pour ce match décisif.