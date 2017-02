Martin Plourde brise le record mondial du développé couché

Devinez quoi? Martin Plourde est parvenu malgré tout à briser le record mondial au développé couché dans la catégorie des 242 à 275 livres de l’Association internationale de dynamophilie, samedi, à Enfield, en Nouvelle-Écosse.

Comment peut-il se retrouver auréolé d’un record mondial, lui qui avait pourtant appris vendredi après-midi, de la bouche même de l’organisateur de la compétition, que le juge devant homologuer ce genre exploit ne pouvait se présenter à Enfield?

«C’est simple, l’organisateur m’a rappelé aux environs de 22h30, vendredi soir, pour me dire que le juge serait finalement là», lance-t-il en riant.

«Le stress est d’ailleurs revenu aussitôt. Tellement que j’ai seulement pu dormir environ trois heures. Je n’ai même pas été capable de déjeuner samedi matin. Je me sentais fatigué et pas mal stressé, mais je ne voulais pas trop le montrer aux autres. J’avais aussi l’adrénaline dans le tapis», raconte le colosse acadien de Pigeon Hill.

Après un premier essai réussi de 501,5 livres, question de se délier les muscles, Plourde a ensuite mis fin au suspens en soulevant une charge de 530,2 livres. Il brisait ainsi l’ancienne marque mondiale de 529,2 livres appartenant depuis 2012 au Russe Isa Israilov. Bien entendu, il établit du même coup un nouveau record canadien.

«Quand je me suis installé sur le banc, tu pouvais entendre une mouche voler dans la salle. C’était le silence complet», affirme l’homme fort âgé de 27 ans.

«Et quand le record a été confirmé, ça s’est mis à crier de partout. Le monde était content pour moi. Ç’a avait pas d’allure. Ils criaient parce qu’ils venaient de voir en direct un record mondial. Pour ma part, c’est comme si je ne réalisais pas tout ça encore», indique-t-il.

À son troisième essai, Martin Plourde a tenté de soulever 540 livres, mais il a failli à la tâche.

«Je l’ai raté de justesse, dit-il. Même que jJ suis pas mal certain que je levais la barre si elle avait pesé une livre de moins.»

Plourde a aussi remporté l’épreuve du soulevé de terre (deadlift) avec une charge de 688,7 livres. Il s’agit pour lui d’un nouveau record personnel.

Il a de plus terminé en première place pour le développé couché, de même que pour le total combiné du développé couché et du soulevé de terre avec un poids de 1218,9 livres. Seul le super lourd (275 lb et plus) Grant Connors, de la Nouvelle-Écosse, a fait de mieux que Plourde au soulevé de terre avec un poids de 711 livres.

Son bon ami et partenaire d’entraînement Richard Beaudin a lui aussi connu un bon week-end avec la première position pour le total combiné du développé couché et du soulevé de terre dans sa catégorie de poids (220 à 242 livres).

Un autre Acadien, Nicolas Robichaud, de Shediac, a pour sa part réussi à lever 518 livres au soulevé de terre. Tout un exploit pour cet adolescent âgé de seulement 17 ans.

«C’est incroyable ce qui est arrivé, poursuit Martin Plourde. Mon demi-frère (Ben Larocque) était là avec sa conjointe et il avait la larme à l’oeil. Richard (Beaudin) et moi avons pas mal fêté ça samedi soir. Je crois que nous l’avions mérité. J’espère maintenant que ce record va m’aider à me faire plus connaître et me permettre d’aller chercher un peu plus de commanditaires», révèle-t-il.

La prochaine compétition de Martin Plourde aura lieu le 30 avril à Amherst, toujours en Nouvelle-Écosse.

«Je vais non seulement tenter d’améliorer mon record de monde au bench, mais je vais aussi essayer de battre celui du total combiné des trois épreuves (développé couché, soulevé de terre et squat). Actuellement, mes trois marques personnelles dans ces épreuves est de 1873 livres. Le record du monde, qui appartient depuis 2010 à l’Américain Scott Yard, est de 1885 livres. Je ne suis vraiment pas loin», souligne-t-il.