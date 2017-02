Le Titan n’est plus qu’à une victoire d’un record d’équipe

Le Phoenix de Sherbrooke devait avoir hâte de quitter le Nouveau-Brunswick. Après avoir offert aux Wildcats de Moncton une première victoire en 26 parties, samedi, l’équipe de Stéphane Julien a trébuché 6 à 3 face au Titan d’Acadie-Bathurst, dimanche, au Centre régional K.-C.-Irving.

C’est une poussée de trois buts sans riposte dans la deuxième portion de la troisième période qui a permis aux hommes de Mario Pouliot de signer une huitième victoire consécutive. Un gain qui a fait grandement plaisir aux 2740 partisans présents. Il s’agit de la deuxième meilleure foule de la campagne après les 2841 spectateurs du match d’ouverture le 30 septembre.

Rappelons que le record d’équipe de neuf gains de suite tient depuis la saison 2001-2002. Le Titan aura l’occasion d’égaler le record samedi alors qu’il accueillera l’Océanic de Rimouski.

Antoine Morand a dirigé les opérations en attaque avec un tour du chapeau (22e, 23e et 24e).

Zachary Malatesta (10e), Vladimir Kuznetsov (27e) et Kynan Berger (5e) ont réussi les autres buts des gagnants (35-20-3-2). Notons que Daniil Miromanov et Jeffrey Viel ont obtenu respectivement trois et deux mentions d’aide.

La réplique du Phoenix (23-33-1-3) a été l’oeuvre de Julien Pelletier (26e), Marek Zachar (18e) et Evan MacKinnon (5e).

Le Titan a survécu à une première période atroce pour réussir à renverser la vapeur.

Selon Mario Pouliot, la dernière fois que son équipe a disputé une aussi mauvaise période, c’était à Blainville, le 25 novembre dernier (un revers de 5 à 2).

«Je me souviens que le commentateur avait dit qu’on avait l’air d’un club junior AAA», raconte-t-il.

L’entraîneur s’est donc assuré de rectifier le tir après ce premier vingt horrible (les locaux ont accordé 20 tirs au but à leurs adversaires).

«Il n’était pas question de faire une crise après la première. C’était juste une prise de conscience. On a des gars brillants dans notre vestiaire et il s’agissait juste de retrouver notre concentration et de penser plus rapidement», souligne-t-il.

Pouliot n’a cependant pas voulu jeter la pierre à ses joueurs pour cet excès de confiance envers une équipe de bas de classement.

«Sherbrooke se bat pour une place en séries et ils venaient de perdre à Moncton. On a beau avertir nos joueurs, mais c’est la nature humaine. On a joué avec le feu, on a eu chaud, mais on a pu s’ajuster.»

Le Titan a tenté de couper les ailes du Phoenix dès le premier tiers, alors que Zachary Malatesta touchait la cible à la 12e minute de jeu.

Mais Julien Pelletier a redonné vie aux visiteurs avec moins de trois minutes à faire à l’engagement.

Le but du Québécois a semblé fouetter les joueurs de Mario Pouliot qui ont tonné deux fois de suite pour reprendre l’initiative, gracieuseté de Kuznetsov et Morand.

Mais fidèle à son surnom, la formation sherbrookoise est ressuscitée d’entre les morts en troisième période.

Marek Zachar et Evan MacKinnon ont déjoué Anthony Dumont-Bouchard en l’espace d’une minute pour créer l’égalité 3 à 3.

Mais les joueurs du Titan allaient se payer un véritable barbecue avec les oiseaux de l’Estrie dans les 15 dernières minutes de jeu pour signer un huitième gain de suite.

Morand en a d’ailleurs profité pour compléter son tour du chapeau, le dernier étant réussi dans un filet désert, alors que le capitaine Viel lui a refilé la rondelle.